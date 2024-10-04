Ещё раз о порядке замены электросчетчиков

Posted 4 октября, 13:46
Published 4 октября, 13:46
Modified 4 октября, 13:48
Updated 4 октября, 13:48
Недавно под предлогом бесплатной замены счетчика электроэнергии аферисты пытались развести валуйского потребителя компании. И им это почти удалось, несмотря на более чем тридцатилетний предпринимательский стаж мужчины. Расскажем, как это было.
На телефон клиента поступил звонок. Собеседница представилась сотрудницей АО «Белгородэнергосбыт», назвала фамилию, имя, отчество, адрес потребителя и сообщила, что в соответствии с государственной программой прибор учета электроэнергии подлежит бесплатной замене.
Злоумышленница была очень убедительной, и несколько раз настойчиво попросила ни в коем случае при замене электросчетчика не платить деньги электромонтерам. Затем она потребовала подтвердить заявку и сообщить ей код из отправленного на телефон клиента смс-сообщения.
Речь мошенницы была настолько правдоподобной, что бизнесмен сообщил ей цифры из смс, которые на самом деле были кодом подтверждения входа в личный кабинет на портале госуслуг. В ту же минуту личный кабинет клиента на «Госуслугах» был взломан и посыпались уведомления о поданных в целый ряд банков заявках на кредит.
Естественно, попытка входа на портал по личному паролю оказалась безуспешной. Остановить запущенный аферистами процесс удалось, благодаря немедленному обращению потребителя в многофункциональный центр «Мои документы», где была произведена смена данных для входа в учетную запись. Следом поступил второй звонок.
Мошенница представилась оператором портала «Госуслуг» и сообщила, что зафиксирована попытка хакерской атаки на учетную запись потребителя. Чтобы остановить этот процесс, необходимо по телефону ответить на вопросы анкеты. Но бизнесмен уже понял, что попался на удочку преступного сообщества, и бросил трубку.
Белгородэнергосбыт в очередной раз напоминает всем своим клиентам о том, что операторы Контакт-центра компании никогда не осуществляют обзвоны потребителей с целью получения персональных данных и кодов из смс. Любые подобные запросы должны стать сигналом, что на другом конце провода — мошенники. Максимум, о чем может идти речь в телефонном разговоре между сотрудником или представителем Белгородэнергосбыта и потребителем — это согласование даты и времени визита специалистов для замены прибора учета в случае, если доступ к электросчетчику затруднен по причине того, что он находится внутри квартиры. Будьте бдительны!
Считаем нужным еще раз напомнить порядок замены приборов учета электроэнергии.
Электросчетчики в многоэтажных домах с 1 июля 2020 года* — зона ответственности гарантирующего поставщика электроэнергии, в нашем регионе — Белгородэнергосбыта.
В случаях, предусмотренных пунктом 80 (1) правил предоставления коммунальных услуг, замену счетчика производят либо специалисты Белгородэнергосбыта, либо подрядчики компании. По желанию потребитель электроэнергии и представитель управляющей компании (ТСЖ) имеют право принять участие в установке и вводе такого прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. Те же правила говорят о том, что сбытовая компания имеет право уведомить исполнителя и потребителя о своем намерении заменить прибор учета через личный кабинет клиента на официальном сайте гарантирующего поставщика в сети интернет, посредством электронной почты, путем автоматической передачи короткого текстового сообщения, иными способами. То есть уведомление — это необязательно текст на бумаге.
Гарантирующий поставщик электроэнергии в Белгородской области ежемесячно размещает информацию о планах замены приборов учета на сайте белгородэнергосбыт.рф.
Если вы нашли свои данные в реестре и желаете присутствовать при демонтаже старого и установке нового счетчика, свяжитесь со специалистами Белгородэнергосбыта по телефону Контакт-центра (4722) 23-08-49 для координации действий. Все демонтированные электросчетчики являются собственностью потребителей, что отражено в актах допуска ПУ в эксплуатацию (графа «Балансовая принадлежность»).
Акт можно получить при очном обращении в офис Белгородэнергосбыта. А если вы присутствовали при вводе прибора учета в эксплуатацию, можете сообщить специалисту адрес электронной почты, на который вам будет отправлен электронный документ**.
* Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 года N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Пункт 81(7) Правил.