Ещё раз о порядке замены электросчетчиков

Белгородэнергосбыт в очередной раз напоминает всем своим клиентам о том, что операторы Контакт-центра компании никогда не осуществляют обзвоны потребителей с целью получения персональных данных и кодов из смс. Любые подобные запросы должны стать сигналом, что на другом конце провода — мошенники. Максимум, о чем может идти речь в телефонном разговоре между сотрудником или представителем Белгородэнергосбыта и потребителем — это согласование даты и времени визита специалистов для замены прибора учета в случае, если доступ к электросчетчику затруднен по причине того, что он находится внутри квартиры. Будьте бдительны!