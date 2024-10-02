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Posted 2 октября, 08:05

Published 2 октября, 08:05

Modified 2 октября, 08:05

Updated 2 октября, 08:05

Дети из детдомов обрели новые семьи в Белгородской области

От пяти до 17 лет: белгородцы чаще усыновляют взрослых детей

2 октября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney
Дети из детдомов обрели новые семьи в Белгородской области

70 белгородских детей обрели семью с начала года

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Дети
Количество усыновлений/удочерений выросло по сравнении с прошлым годом. При этом среди тех, кто обрёл новую семью, только трое малышей в возрасте до одного года, сообщила глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

В Белгородской области с начала 2024 года 70 детей обрели новую семью. Жители региона усыновили 37 мальчиков и удочерили 33 девочки.

Белгородцы чаще брали в семью детей постарше. Так, 27 усыновлённых детей из общей статистики в возрасте от пяти до десяти лет, ещё 25 — в возрасте от 11 до 17 лет.

Ещё 15 детям от одного года до четырёх лет. И только трём малышам даже не исполнилось одного года.

В целом же число усыновлений и удочерений увеличилось в регионе по сравнению с прошлым годом на 6%. Рост показали Губкинский горокруг, Белгород и Белгородский район, Старооскольский горокруг.

Сколько детей из Белгородской области усыновили иностранцы в последние годы?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Усыновление#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Губкинский горокруг#Старооскольский горокруг#Удочерение#Приёмная семья
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