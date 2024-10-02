От пяти до 17 лет: белгородцы чаще усыновляют взрослых детей

Posted 2 октября, 08:05
Published 2 октября, 08:05
Modified 2 октября, 08:05
Updated 2 октября, 08:05
В Белгородской области с начала 2024 года 70 детей обрели новую семью. Жители региона усыновили 37 мальчиков и удочерили 33 девочки.
Белгородцы чаще брали в семью детей постарше. Так, 27 усыновлённых детей из общей статистики в возрасте от пяти до десяти лет, ещё 25 — в возрасте от 11 до 17 лет.
Ещё 15 детям от одного года до четырёх лет. И только трём малышам даже не исполнилось одного года.
В целом же число усыновлений и удочерений увеличилось в регионе по сравнению с прошлым годом на 6%. Рост показали Губкинский горокруг, Белгород и Белгородский район, Старооскольский горокруг.
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