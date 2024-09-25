Севастополь: места, которые не найдешь в путеводителях

Posted 25 сентября, 06:25
Published 25 сентября, 06:25
Modified 25 сентября, 06:27
Updated 25 сентября, 06:27
Если вы отправились на отдых в Севастополь в начале осени, вам повезло. Во-первых, в то время как в более северных регионах России уже носят куртки, на Юге страны спокойно ходят в футболке и шортах. К тому же, в это время года туристов в городе гораздо меньше, чем летом, что позволяет насладиться красотой природы в тишине и покое. Наконец, осень в Крыму завораживает: вдали оранжевеют горы, под ногами шуршат золотые листья, а освежающее море манит своей прохладой.
Природа полуострова удивляет разнообразием флоры и фауны. Поэтому мы собрали для вас пять уникальных природных объектов Севастополя, которые обязательно стоит посетить.
Вы, вероятно, слышали о мысе Фиолент, расположенном в Балаклавском районе Севастополя. Говорят, здесь самые красивые закаты в городе. Это место привлекает не только любителей прекрасного, но и экстремалов, которые прыгают со скал на страховке. Именно здесь находится Грот Дианы — скала со сквозным отверстием длиной около 15 метров. Этот проём настолько высок, что находится как над водой, так и под ней. Через этот ход любят проплывать на каяках, а вечером в него можно «поймать» солнце и сделать потрясающие фотографии.
Вулканическая порода, из которой состоит мыс Фиолент, хрупкая и легко разрушается. Поэтому, как объясняют геологи, под действием ветра и воды и появилась арка. Происхождение названия грота до сих пор вызывает споры. По легенде, в античные времена на этом месте стоял храм богини Дианы, где приносились жертвы в её честь.
Координаты: 44.51276, 33.47970
На въезде в Балаклаву находится Кадыковский карьер, там раньше добывали флюсовый известняк — горную породу, ценную в металлургической промышленности. Потом выработку забросили и на этом месте образовалось озеро с ярко-бирюзовой водой. Оно имеет вытянутою форму, но при определенном ракурсе напоминает сердце. Именно поэтому карьер стал излюбленным местом для свадебных фотосессий. Купаться в водоёме запрещено, так как дно не исследовано. Территория вокруг озера облагорожена, можно прогуляться по склонам и даже увидеть местных обитателей: чаек, цапель, уток и даже лис.
Координаты: 44.516929, 33.560749
В Крыму много необычных мест, обросших тайнами и легендами. Одно из них — Храм Солнца, группа скал, выстроенных в круг недалеко от Ласпинской бухты. Это место имеет множество названий: Зубы дракона, Чёртовы пальцы, Крымский Стоунхендж. Сторонники науки считают, что природный массив не что иное, как окаменевшие морские рифы, поклонники магии говорят, что это дело рук пришельцев. Храм считается местом силы и притягивает к себе любителей эзотерики загадывать желания и медитировать. Есть теории, что в древности на этом месте располагалось языческое капище.
Расстояние от остановки до Храма Солнца примерно 1,5-2 км с лёгким подъёмом, а чуть выше места силы находится гора Ильяс-Кая, с неё открывается необыкновенный вид на море и горную местность.
Координаты: 44.406688, E 33.743068
На туристическом маршруте Большой Севастопольской тропы в районе возле села Передовое Балаклавского района разместился один из самых живописных водопадов Крыма — более десяти метров свободного падения воды. Название «Козырёк» пошло из-за нависающего над обрывом выступа горной породы. По местной легенде, рядом с этим водопадом лучше всего объясняться в любви, ведь перед его красотой не устоит ни одна девушка. Также считается, что вода, собранная из водопада, содержит в себе минералы и способна лечить.
Надо учитывать, что осенью уже не такой сильный поток воды, как весной, поэтому есть вероятность, что вы не увидите его в полной красе, зато можете прогуляться по лесу и горам вокруг. Поднявшись чуть выше, можно увидеть просторы Байдарской долины, а также ещё три водопада: Фатьму, Рыжик и Скользящий. Их высота варьируется от 5 до 15 метров.
Координаты: 44.519432, 33.809696
Недалеко от Северной стороны Севастополя находится посёлок Кача. Там расположена Немецкая балка — участок берега, длиной 2 км, разделяющий глинистый обрыв и Чёрное море. Дикий пляж — отличное место для прибрежного отдыха. Если вы поедете туда на автомобиле, его нужно будет оставить на склоне, спуститься к пляжу можно только пешком.
Существует две версии происхождения названия балки. По первой, до Великой Отечественной войны на этом месте находилось немецкое поселение, жителей которого после победы выселили. По второй — на этом месте высаживался немецкий десант для наступления на Севастополь.
Координаты: 44.751555, 33.542025