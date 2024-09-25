Севастополь: места, которые не найдешь в путеводителях

Если вы отправились на отдых в Севастополь в начале осени, вам повезло. Во-первых, в то время как в более северных регионах России уже носят куртки, на Юге страны спокойно ходят в футболке и шортах. К тому же, в это время года туристов в городе гораздо меньше, чем летом, что позволяет насладиться красотой природы в тишине и покое. Наконец, осень в Крыму завораживает: вдали оранжевеют горы, под ногами шуршат золотые листья, а освежающее море манит своей прохладой.