Бархатный сезон: где лучше отдыхать в сентябре и октябре

Недавно эксперт отметил, что в этом году летом интерес белгородцев к отдыху в Крыму заметно упал по сравнению с предыдущим сезоном. Это объясняется тем, что люди стремятся проводить время в более уединённых и тихих местах, где их не будут отвлекать звуки дронов или работа противовоздушной обороны.