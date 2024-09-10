Бархатный сезон: где лучше отдыхать в сентябре и октябре

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Как отметил эксперт, осень — великолепное время для путешествий. Сентябрь открывает много дополнительных возможностей. По словам специалиста, это связано с тем, что начинается бархатный сезон: погода стоит по-прежнему прекрасная, море — тёплое, туристов становится меньше, а цены могут быть ниже, чем в высокий сезон.
Среди популярных зарубежных направлений у белгородцев — Турция, Тунис, Грузия, Египет. А среди отечественных курортов жители региона выбирают Сочи, Анапу и Геленджик. При этом, по словам специалиста, добавляются осенне-зимние направления — Таиланд, Куба, Китай, Вьетнам, Мальдивы, Венесуэла. Это самые популярные направления в сентябре и осенью в целом.
Если говорить о российских курортах, то высокий спрос в сентябре на пляжные курорты. Это обусловлено, прежде всего, тем, что это завершающий месяц сезона и в октябре море будет уже не таким комфортным для купания. По зарубежным направлениям схожая ситуация. Сезон в Турции, Грузии, Тунисе подходит к концу, и туристы хотят успеть насладиться хорошей погодой и тёплым морем.
Вадим Коломытченко
В то же время, по словам эксперта, растёт спрос на страны, где высокий сезон ещё не начался, но близок к открытию. Это Таиланд, Куба, Мальдивы, Вьетнам, Китай, ОАЭ и Шри-Ланка.
Обычно высокий сезон в этих странах стартует с октября, но погода по данным направлениям уже позволяет приятно отдохнуть. Немаловажным фактором выбора данных направлений, как внутри России, так и за пределами страны является стоимость туров. Цены обычно ниже, чем в высокий сезон.
Вадим Коломытченко
В целом, по словам специалиста, в сравнении с прошлым годом картина популярных направлений в сентябре по внутреннему туризму существенно не изменилась. Топовыми пляжными направлениями в сентябре 2024 года, как и в прошлом году, являются курорты Краснодарского края, Анапа, Геленджик. Также востребовано санаторно-курортное лечение в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске.
С приходом осени растёт спрос на экскурсионные туры. Прежде всего, в республики Кавказа, на Байкал, Алтай, Калининградскую область, Санкт-Петербург, Карелию. С зарубежными направлениями, как и в ушедшем году, лидируют Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба. Если сравнивать с сентябрём 2023 года, то можно отметить рост спроса на пляжные направления Китая, Вьетнама, Маврикии, Катара, а также экскурсионные туры в Узбекистан. Выросла и популярность безвизовых круизов по Персидскому заливу из ОАЭ.
Вадим Коломытченко
Средняя стоимость туров на российские курорты исходя из расчёта на семью, состоящую из трёх человек: Сочи — от 150 тысяч рублей, Геленджик — от 100 тысяч рублей, Анапа — от 115 тысяч рублей.
Лечебные туры в Кавказские Минеральные Воды в среднем обходятся семье от 170 тысяч рублей. Экскурсионные туры на Байкал, Алтай — от 200 тысяч рублей.
По зарубежным направлениям: Турция — от 200 тысяч рублей, Египет — от 190 тысяч рублей, Таиланд — от 220 тысяч рублей, Китай — от 240 тысяч рублей, Куба и Венесуэла — от 330 тысяч рублей.
Экскурсионный тур в Узбекистан в среднем обойдётся семье от 240 тысяч рублей, круиз по Персидскому заливу с авиаперелётом — от 400 тысяч рублей.
Цены, безусловно, являются усреднёнными и зависят от множества факторов: времени до вылета, за которое приобретается тур, наличия специальных предложений от отелей или туроператоров, наличия авиаперелёта или железнодорожных билетов в туре, возраста ребёнка, типа питания, категории отеля и множества других факторов.
Вадим Коломытченко
Недавно эксперт отметил, что в этом году летом интерес белгородцев к отдыху в Крыму заметно упал по сравнению с предыдущим сезоном. Это объясняется тем, что люди стремятся проводить время в более уединённых и тихих местах, где их не будут отвлекать звуки дронов или работа противовоздушной обороны.
Тем не менее, специалист добавил, что, несмотря на изменения, туры в Крыму всё ещё частично доступны, хотя и не в прежнем объёме.