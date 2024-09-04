Подборка направлений для путешествия в бархатный сезон

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Если вы не успели отдохнуть на море и хочется именно жаркий пляж с теплой водой, то можно рассмотреть Египет, где температура воздуха в это время года превышает +32 градуса. Более прохладно в начале осени в Турции, где устойчивая погода около +27… +30 градусов, а температура воды выше +23 градусов. Кому нравится теплая погода, но надоело море, советуем присмотреться к ОАЭ, где можно посмотреть на лагерь бедуинов, прогуляться по знаменитому на весь мир городу, поучаствовать в сафари и попробовать другие развлечения, пишет newia.ru.
Советская атмосфера ожидает вас на Кубе — Острове свободы, который принимает гостей всю осень. Не менее колоритное, но гораздо более близкое и менее дорогое место — Баку, Азербайджанская Республика. Там доступны санатории и пансионаты, храмы и музеи, дворцы и восточные базары.
Более привычная атмосфера для россиян в Белоруссии. Там же граждане РФ могут открыть дебетовую банковскую карту для оплаты покупок из-за рубежа.
Конечно, в российских городах тоже можно неплохо отдохнуть. Классика отпускного жанра — Сочи. Сентябрь здесь достаточно теплый для того, чтобы купаться и развлекаться в парках. Интересными для вас могут стать горы Алтая и побережье чистейшего озера Байкал.