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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Подборка направлений для путешествия в бархатный сезон

Подборка направлений для путешествия в бархатный сезон

4 сентября 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
Специально для любителей отдохнуть на море представляем подборку направлений для путешествия, где тепло и интересно.

Если вы не успели отдохнуть на море и хочется именно жаркий пляж с теплой водой, то можно рассмотреть Египет, где температура воздуха в это время года превышает +32 градуса. Более прохладно в начале осени в Турции, где устойчивая погода около +27… +30 градусов, а температура воды выше +23 градусов. Кому нравится теплая погода, но надоело море, советуем присмотреться к ОАЭ, где можно посмотреть на лагерь бедуинов, прогуляться по знаменитому на весь мир городу, поучаствовать в сафари и попробовать другие развлечения, пишет newia.ru.

Советская атмосфера ожидает вас на Кубе — Острове свободы, который принимает гостей всю осень. Не менее колоритное, но гораздо более близкое и менее дорогое место — Баку, Азербайджанская Республика. Там доступны санатории и пансионаты, храмы и музеи, дворцы и восточные базары.

Более привычная атмосфера для россиян в Белоруссии. Там же граждане РФ могут открыть дебетовую банковскую карту для оплаты покупок из-за рубежа.

Конечно, в российских городах тоже можно неплохо отдохнуть. Классика отпускного жанра — Сочи. Сентябрь здесь достаточно теплый для того, чтобы купаться и развлекаться в парках. Интересными для вас могут стать горы Алтая и побережье чистейшего озера Байкал.

#Общество#Путешествие#Путешественник#Путешествия
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