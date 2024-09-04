Подборка направлений для путешествия в бархатный сезон

Если вы не успели отдохнуть на море и хочется именно жаркий пляж с теплой водой, то можно рассмотреть Египет, где температура воздуха в это время года превышает +32 градуса. Более прохладно в начале осени в Турции, где устойчивая погода около +27… +30 градусов, а температура воды выше +23 градусов. Кому нравится теплая погода, но надоело море, советуем присмотреться к ОАЭ, где можно посмотреть на лагерь бедуинов, прогуляться по знаменитому на весь мир городу, поучаствовать в сафари и попробовать другие развлечения, пишет newia.ru.