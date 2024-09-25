Каждый третий верит фишерам

В среднем половина сотрудников российского бизнеса открывает письма из сымитированных рассылок, 35% переходят по ссылке, каждый третий из них (10%) вводит свои персональные данные на сторонних ресурсах. Если сообщение содержит файл-вложение, то 8,3% адресатов открывают его. Самый большой показатель компрометации информации по одной из рассылок составил 33% — каждый третий работник предоставил свои данные. Однако среди компаний, которые провели обучение персонала, эти показатели существенно ниже: только 9% сотрудников открывает вредоносные письма, 2% переходит по ссылке и 0,2% компрометируют свои сведения. Примечательно, что количество компаний, которые проводят обучение и тестовые фишинговые рассылки, за последний год увеличилось в 2,5 раза. Большая часть из них — представители малого бизнеса.