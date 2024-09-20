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Posted 20 сентября, 16:10

Published 20 сентября, 16:10

Modified 20 сентября, 16:10

Updated 20 сентября, 16:10

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля

Всемирный день без автомобиля: когда отмечают и как праздник связан с Белгородом

20 сентября 2024, 16:10
Фото: Изображение Midjourney
22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля

Белгородцам напомнили о Всемирном дне без автомобиля

Сюжет
Новости Белгорода
Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Как праздник связан с Белгородом и какие акции обычно проводят в этот день?

Каждый год 22 сентября по всему миру отмечается экологический День без автомобиля. В этот праздник жители оставляют машины и пересаживаются на другой вид транспорта: велосипед, ролики, самокат или моноколесо.

Ежедневно в окружающую среду выбрасывается слишком много загрязняющих веществ. Приостановить или уменьшить их количество надеются хотя бы в День без автомобиля.

Судя по оценке специалистов ТАСС, в Белгородской области наблюдается небольшое количество автомобильных выбросов — до 35 килограмм в год на 1 тысячу населения. Но по всей России это число достигло 4,9 миллиона тонн за 2023 год.

Выбросы от автомобильного транспорта в РФВыбросы от автомобильного транспорта в РФ
Выбросы от автомобильного транспорта в РФ. Фото: ТАСС

Сам Белгород оказался первым из всех российских городов, где отмечался День без автомобиля — произошло это ещё в 2005 году. Затем дух праздника стали поддерживать акцией «На работу на велосипеде».

Праздник теперь отмечают и в других городах России. Но спустя время в самом Белгороде об акции стали забывать.

До 2020 года экологические акции проводились при поддержке регионального министерства, а участникам дарили призы. Сейчас встретить такое масштабное празднование уже нельзя. В прошлом году тематических акций совсем не было.

«Во многих городах эта акция не просто „проводится“ — это стало традицией. Количество партнёров и участников увеличивается год от года. Например, в ряде регионов будет бесплатный провоз велосипедов в поездах. <…> Однако с приходом „новой транспортной эпохи“ почти все инициативы, связанные с поддержкой вело и СИМ-транспорта, оказались резко свёрнуты», — поделился своим мнением автор Telegram-канала «КошкинГород», урбанист Константин Кошкин.
Белгород перестал отмечать День без автомобилей?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#День без автомобиля#Белгород#Выбросы#Всемирный день без автомобиля
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