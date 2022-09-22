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Белгород первым в России поддержал Всемирный день без автомобиля

22 сентября, 10:22
Отмечается он 22 сентября во многих странах. Водители на день пересаживаются из личного автомобиля в общественный транспорт, чтобы сократить использование топлива и выброс выхлопных газов, сообщает РИА «Новости».

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Впервые его провели ещё в 1973 году в Швейцарии: тогда власти государства призвали граждан на несколько дней отказаться от автомобилей из-за топливного кризиса.

Позже акцию подхватили другие страны. Сейчас же дата имеет в большой степени экологический характер. Владельцы машин на один день пересаживаются из личного транспорта в общественный и тем самым помогают сократить использование топлива и уменьшить вредное влияние на окружающую среду.

Интересно, что первым проведение Всемирного дня без автомобиля в России поддержал Белгород. Произошло это ещё в 2005 году.

Именно 22 сентября в городе по традиции проводили акцию «На работу на велосипеде». По пути велосипедисты останавливались на «энергетических точках», где получали бонусы и скидки от партнёров акции.

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#Инна Рогова#Общество#Белгород#Всемирный день без автомобиля
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