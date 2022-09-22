Белгород первым в России поддержал Всемирный день без автомобиля

Позже акцию подхватили другие страны. Сейчас же дата имеет в большой степени экологический характер. Владельцы машин на один день пересаживаются из личного транспорта в общественный и тем самым помогают сократить использование топлива и уменьшить вредное влияние на окружающую среду.