Белгород перестал отмечать День без автомобилей?

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
22 сентября по всему миру отмечают экологический праздник — День без автомобиля. В эту дату люди по всему миру пересаживаются с авто на альтернативный вид транспорта. Однако в Белгороде в этом году никаких акций не анонсировали.
Интересно, что из российских городов Белгород стал первым, где отмечался праздник. Произошло это ещё в 2005 году. Затем ко Дню без автомобиля присоединились и другие города России, а сам праздник стал ежегодной традицией.
Ранее акция в Белгороде всё-таки проводилась. К примеру, в 2019 году 20 сентября белгородцы поехали на работу на велосипеде. Тогда же горожанам предложили поучаствовать в конкурсе, где раздавали призы.
Затем ежегодная акция «На работу на велосипеде» вернулась в областной центр в 2020 году. По пути велосипедистов снова ждали «энергетические точки», где они получали бонусы.