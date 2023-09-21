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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Всемирный день без автомобилей в Белгороде проходит без тематических акций

Белгород перестал отмечать День без автомобилей?

21 сентября 2023, 11:03
Фото: 1MI

Всемирный день без автомобилей в Белгороде проходит без тематических акций

22 сентября по всему миру отмечают день, когда люди вместо авто используют альтернативный транспорт. Однако в Белгороде никаких акций в честь экологического праздника не объявляли, хотя ранее областной центр был первым российским городом, присоединившимся к движению.

22 сентября по всему миру отмечают экологический праздник — День без автомобиля. В эту дату люди по всему миру пересаживаются с авто на альтернативный вид транспорта. Однако в Белгороде в этом году никаких акций не анонсировали.

Интересно, что из российских городов Белгород стал первым, где отмечался праздник. Произошло это ещё в 2005 году. Затем ко Дню без автомобиля присоединились и другие города России, а сам праздник стал ежегодной традицией.

Ранее акция в Белгороде всё-таки проводилась. К примеру, в 2019 году 20 сентября белгородцы поехали на работу на велосипеде. Тогда же горожанам предложили поучаствовать в конкурсе, где раздавали призы.

Затем ежегодная акция «На работу на велосипеде» вернулась в областной центр в 2020 году. По пути велосипедистов снова ждали «энергетические точки», где они получали бонусы.

Белгород первым в России поддержал Всемирный день без автомобиля
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#Белгородская область#Акция#Праздник#Новости Белгорода#Велосипед#День без автомобиля#Белгород#Наталья Корявых
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