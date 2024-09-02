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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Предлагаемая психологическая помощь бесплатна для всех белгородцев

Ответят на вопросы и выслушают: как белгородцам получить психологическую помощь?

2 сентября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Предлагаемая психологическая помощь бесплатна для всех белгородцев

Белгородцам готовы оказать бесплатную психологическую помощь

В Белгороде продолжают оказывать бесплатную психологическую помощь взрослым и детям. На приём могут записаться не только пострадавшие при обстрелах, но и те жители, которым тяжело находиться в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь близких. Об этом напомнил главврач СМП Алексей Жиров.

Белгородцам напомнили, что они могут получить бесплатную психологическую помощь в любое время. Специалист ОГКУЗ «БОКПНБ» ответит на имеющиеся у жителей вопросы и даст необходимую консультацию. Обратиться за помощью можно как через горячую линию +7 939 836 02 36, так и по номеру 112.

Если же комфортнее общаться с врачом с глазу на глаз, ведутся и очные приёмы по улице Новой, 42 — непосредственно в самом отделении психоневрологической больницы. Можно как пройти по очереди, так и записаться на определённое время.

Психологическую и психиатрическую помощь врачи также оказывают и детям. Для этого родители могут обратиться к детскому специалисту лично либо по телефону.

Белгородцам готовы бесплатно оказать психологическую помощь
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