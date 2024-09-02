Ответят на вопросы и выслушают: как белгородцам получить психологическую помощь?

Белгородцам готовы оказать бесплатную психологическую помощь

В Белгороде продолжают оказывать бесплатную психологическую помощь взрослым и детям. На приём могут записаться не только пострадавшие при обстрелах, но и те жители, которым тяжело находиться в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь близких. Об этом напомнил главврач СМП Алексей Жиров.

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