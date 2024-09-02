Ответят на вопросы и выслушают: как белгородцам получить психологическую помощь?

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Белгородцам напомнили, что они могут получить бесплатную психологическую помощь в любое время. Специалист ОГКУЗ «БОКПНБ» ответит на имеющиеся у жителей вопросы и даст необходимую консультацию. Обратиться за помощью можно как через горячую линию +7 939 836 02 36, так и по номеру 112.
Если же комфортнее общаться с врачом с глазу на глаз, ведутся и очные приёмы по улице Новой, 42 — непосредственно в самом отделении психоневрологической больницы. Можно как пройти по очереди, так и записаться на определённое время.
Психологическую и психиатрическую помощь врачи также оказывают и детям. Для этого родители могут обратиться к детскому специалисту лично либо по телефону.