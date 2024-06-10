В белгородском приграничье займутся вопросом оказания психологической помощи детям

Андрей Иконников, министр регионального здравоохранения, сообщил, что уровень стресса у населения Белгородской области значительно возрос, поэтому работу нужно продолжать. Губернатор отметил, что с 1 сентября, «условно», в каждом лечебном учреждении Краснояружского, Борисовского, Белгородского, Волоконовского района и Шебекинского, Грайворонского, Валуйского и Яковлевского горокругов, а также Белгорода необходимо организовать центры оказания психологической помощи. Порядок, формат работы и методики для взрослого и детского населения по отдельности сформируют и обсудят отдельно.