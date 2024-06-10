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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В белгородском приграничье займутся вопросом оказания психологической помощи детям

10 июня 2024, 15:39
Уже принятые меры недостаточны для решения проблемы, вызванной повышенным уровнем стресса и сложной ситуацией, а также закрытием школ и детских садов в приграничных районах, считают в правительстве области.
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Дети

Оказание психологической помощи детям как направление в Белгородской области планируют продолжать. На оперсовещании рассказали, что уже принятых мер недостаточно, потому что они не имеют большого охвата по Белгородской области.

«Потому что работа с детьми, которые, мягко скажем, оказались в крайне сложной ситуации, необходима. Встречаешь на улице, а дети между собой говорят о ракетных обстрелах: кто и где прячется, когда звучит, как он на это реагирует. Это, к сожалению, почти главная тема для обсуждения у детей сейчас. И мы понимаем, что это не очень хорошо. Проблема и в том, что у нас детсады и школы закрыты в приграничье», — рассказал Вячеслав Гладков.

Андрей Иконников, министр регионального здравоохранения, сообщил, что уровень стресса у населения Белгородской области значительно возрос, поэтому работу нужно продолжать. Губернатор отметил, что с 1 сентября, «условно», в каждом лечебном учреждении Краснояружского, Борисовского, Белгородского, Волоконовского района и Шебекинского, Грайворонского, Валуйского и Яковлевского горокругов, а также Белгорода необходимо организовать центры оказания психологической помощи. Порядок, формат работы и методики для взрослого и детского населения по отдельности сформируют и обсудят отдельно.

Также на оперсовещании правительства Белгородской области обсудили вопрос дефицита кадров в сфере здравоохранения, который возник ещё в 2022 году. На данный момент количество открытых вакансий сократились в семь раз, однако ситуация всё ещё остаётся неудовлетворительной.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Здравоохранение#Дети#Новости Белгорода#Психологическая помощь#Белгород
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