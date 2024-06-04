Пыльца долетит и из Ростова: как быть с аллергией и виноваты ли в ней тополя

По словам эксперта, аллергическим заболеваниям чаще всего подвержены люди с наследственной предрасположенностью. То есть, если в анамнезе есть аллергические проявления у мамы и папы, то на 80% это будет и у ребёнка. И если потом во взрослой жизни этот ребёнок найдёт себе пару также с небольшой чувствительностью, то соответственно и его дети будут чувствительны.