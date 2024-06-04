Пыльца долетит и из Ростова: как быть с аллергией и виноваты ли в ней тополя

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
На вопросы журналистов Бел.Ру ответила врач аллерголог-иммунолог первой квалификационной категории пульмонологического отделения областной клинической больницы Святителя Иоасафа Ольга Пустовгар.
По словам эксперта, на сегодняшний день самыми распространёнными видами аллергии являются: бытовая к клещам домашней пыли, пыльцевая, эпидермальная (к животным) и в последнее время участились случаи аллергией на плесневые грибки.
Речь идёт о спорах грибов, которые обычно перемещаются с пыльцой растений в определённый сезон, либо существуют в неблагоприятных жилищных условиях с высокой влажностью. Источником плесневого грибка, в том числе, стали и стиральные машины.
Ольга Пустовгар
По словам эксперта, аллергии на тополиный пух не существует, ведь пух — это семена, а не пыльца, которая собственно и является аллергеном.
Семена тополя огромного размера. Они не могут соединиться с определёнными рецепторами, которые отвечают за развитие симптомов аллергической реакции. Но семена обладают механически раздражающим действием. К тому же, пушистая поверхность пуха абсорбирует в себя пыльцу луговых трав.
Ольга Пустовгар
При этом специалист добавила, что нет определённого сезона, когда пик обращений людей с аллергией наиболее высок. Белгородцы обращаются к врачам как весной (во время цветения деревьев), летом (во время цветения луговых трав) так и осенью (цветения сорных трав).
Как рассказала врач аллерголог-иммунолог, при пыльцевой аллергии может быть перекрёстная реакция на некоторые продукты. Но это очень индивидуально.
При пыльцевой аллергии может быть реакция на какие-то продукты — от неприятных ощущений во рту до более серьёзных последствий в виде отёка языка, гортани, спазма, анафилаксии. Но всё зависит от порога чувствительности пациента.
Ольга Пустовгар
Несмотря на необоснованные претензии к тополям, они являются рекордсменом по пользе для окружающей среды. Широкие и клейкие листья этого дерева задерживают пыль и собирают до 10 кг сажи.
Как рассказала Ольга Николаевна, у тополя есть подразделения на мужскую и женскую особь. И именно семена женской особи переносят пыльцу луговых трав, таких как мятлик, тимофеевка, овсяница.
При этом не обязательно жить близи мест произрастания луговых трав — ветер способен переносить пыльцу на сотни километров.
Пыльца переносится ветром. У нас первое облако пыльцы берёзы может прийти даже из Ростовской области. Поэтому не обязательно иметь луговую траву под окном или поблизости. К тому же, последние несколько лет в регионе ветра нехарактерны для нашей местности — они частые, сильные и порывистые. Роза ветров в области, да и городе, изменилась. А ветер — это предпосылка к тому, что пыльцевое облако будет постоянно циркулировать, будет подниматься с поверхности земли, кустарников и деревьев и перемещаться на расстояния.
Ольга Пустовгар
По словам эксперта, аллергическим заболеваниям чаще всего подвержены люди с наследственной предрасположенностью. То есть, если в анамнезе есть аллергические проявления у мамы и папы, то на 80% это будет и у ребёнка. И если потом во взрослой жизни этот ребёнок найдёт себе пару также с небольшой чувствительностью, то соответственно и его дети будут чувствительны.
При этом аллергических реакций множество. Они могут проявляться кожным, респираторным синдромами.
Все проявления разные, но в большинстве случаев пациентов беспокоит зуд из-за действия главного медиатора аллергического воспаления — гистамина, который вызывает покраснение и отёк.
Ольга Пустовгар
На цветения человек повлиять не может, ведь количество пыльцы в определённом объёме воздуха — неподвластное явление. Но спасение есть. Первое — механическое ограничение. Речь идёт о ношении очков, использовании специальных фильтров для носа в виде спреев и масок-респираторов. Второе — удаление пыльцы с тела.
По возвращении домой следует переодеться, принять душ. Смыть то, что насобирали на улице. Также следует ограничить помещение от переносимой пыльцы ветром: закрывать окна днём и открывать их только вечером. Остальное — лечение симптомов либо кардинальная терапия, которая позволяет быть нечувствительным к этой пыльце.
Ольга Пустовгар
Лечение аллергических проявлений носит индивидуальный характер. Всё зависит от пациента и от того, насколько симптомы аллергии выбивают его из социальной жизни.
Одному хватает небольшого местного лечения, и он себя чувствует прекрасно. Есть пациенты, которым нужно подобрать многоэтапную терапию. Бывает и так, что пациенты готовы не выходить из дома, поскольку у них ярко выраженная симптоматика. Тогда мы уже предлагаем им обследование и переход к более углублённому лечению аллергеном в возрастающей дозе.
Ольга Пустовгар
Однако специалист добавила, что самостоятельно лечить аллергию с использованием антигистаминных препаратов не стоит. Нужно обратиться к врачу.