Белгородцы увидели чёрный дым на северной окраине города: что произошло?

Читатели Бел.Ру сообщили редакции о сильном задымлении, которое заметили в небе со стороны «МегаГринна». Как рассказали в МЧС нашей журналистке, примерно в 11:11 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании на улице Железнякова. Как оказалось, загорелся гараж. На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №1.