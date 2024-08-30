Белгородцы увидели чёрный дым на северной окраине города: что произошло?

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Published Сегодня, 08:52
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Читатели Бел.Ру сообщили редакции о сильном задымлении, которое заметили в небе со стороны «МегаГринна». Как рассказали в МЧС нашей журналистке, примерно в 11:11 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании на улице Железнякова. Как оказалось, загорелся гараж. На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №1.
21 августа на территории Белгородской области зарегистрировали как минимум пять пожаров. В одном из них погибла 45-летняя жительница Погореловки в Корочанском районе. Женщина стала жертвой неосторожного курения в доме.