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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Столб дыма в Старом Осколе

В Старом Осколе заметили дым. Что произошло?

28 августа 2024, 13:38
Фото: Telegram-канал «9 Канал»
Столб дыма в Старом Осколе

В МЧС рассказали, из-за чего в Старом Осколе разгорелся сильный пожар

В Сети стали появляться фотографии с крупным столбом дыма в Старооскольском округе. Что случилось рядом с селом Озерки, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

Возле села Озерки Старооскольского городского округа загорелась сухая трава. На место оперативно выехали сотрудники МЧС России и приступили к ликвидации очага возгорания.

Удалось ли потушить огонь и есть ли какие-либо серьёзные последствия произошедшего, пока не известно. Также в ведомстве не сообщили, что именно стало причиной возгорания травы.

Очевидцы присылали в местные медиа фотографии и видеозаписи крупного столба дыма, виднеющегося из СНТ «Нардежда» и «Родники». На место, как сообщали старооскольцы, выехали сразу три пожарных расчёта.

Столб дыма в Старом Осколе
Видео: Telegram-канал «9 Канал»
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Пожар#Возгорание#Сухая трава#Новости Старого Оскола
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