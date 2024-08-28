В Старом Осколе заметили дым. Что произошло?

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Возле села Озерки Старооскольского городского округа загорелась сухая трава. На место оперативно выехали сотрудники МЧС России и приступили к ликвидации очага возгорания.
Удалось ли потушить огонь и есть ли какие-либо серьёзные последствия произошедшего, пока не известно. Также в ведомстве не сообщили, что именно стало причиной возгорания травы.
Очевидцы присылали в местные медиа фотографии и видеозаписи крупного столба дыма, виднеющегося из СНТ «Нардежда» и «Родники». На место, как сообщали старооскольцы, выехали сразу три пожарных расчёта.