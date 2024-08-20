На строительство центра единоборств в Белгороде не нашли внебюджетные средства

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Во время прямого эфира к губернатору обратился Андрей. Он поинтересовался: «Как продвигается вопрос строительства центра единоборств в Белгороде?».
Гладков ответил, что хотелось бы, чтобы процесс шёл лучше. Губернатор добавил, что для возведения объекта планировалось привлечь внебюджетные источники, но не получилось.
Поэтому строительство ведётся на бюджетные деньги. В сентябре этого года зафиксирую начало строительства объекта.
Вячеслав Гладков
Центр единоборств планируется построить в микрорайоне Жемчужина в Белгороде. На проект из областного бюджета было выделено 50,5 млн рублей.