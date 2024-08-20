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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

На строительство центра единоборств в Белгороде не нашли внебюджетные средства

На строительство центра единоборств в Белгороде не нашли внебюджетные средства

20 августа 2024, 16:50
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также рассказал, когда начнётся строительство объекта в областном центре.

Во время прямого эфира к губернатору обратился Андрей. Он поинтересовался: «Как продвигается вопрос строительства центра единоборств в Белгороде?».

Гладков ответил, что хотелось бы, чтобы процесс шёл лучше. Губернатор добавил, что для возведения объекта планировалось привлечь внебюджетные источники, но не получилось.

Поэтому строительство ведётся на бюджетные деньги. В сентябре этого года зафиксирую начало строительства объекта.
Вячеслав Гладков

Центр единоборств планируется построить в микрорайоне Жемчужина в Белгороде. На проект из областного бюджета было выделено 50,5 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Строительство#Бюджет#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Центр единоборств
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