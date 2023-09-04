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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Проект по созданию центра единоборств в Белгороде отправили на доработку

«Не имеет души»: Гладкова не устроил проект белгородского центра единоборств

4 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI

Проект по созданию центра единоборств в Белгороде отправили на доработку

4 сентября на архитектурно-градостроительном совете рассмотрели проекты по строительству центра единоборств и школ, а также обсудили концепцию фасадного решения жилого здания на улице Есенина в Белгороде.

В региональном правительстве провели архитектурно-градостроительный совет. Рассмотрено было несколько проектов, в том числе по созданию центра единоборств в Белгороде.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в этом проекте его не устроило отсутствие многофункциональных помещений.

Представленная концепция, на мой взгляд, сейчас не имеет души. Нужно учитывать мнение спортивных федераций и самих спортсменов при проектировании таких объектов. Нам не нужны огромные, но безлюдные площадки, они должны быть многофункциональными и эргономичными — нужен результат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Центр единоборств планируется построить уже в следующем году в микрорайоне Жемчужина в Белгороде. На проект из областного бюджета было выделено 50,5 млн рублей. Пока же его отправили на доработку.

Доработать предстоит и проекты по строительству двух школ — на 1100 мест в Строителе и на 1000 мест в микрорайоне Московский Белгородского района. По мнению Гладкова, они неуникальные, а свободное пространство в них никак не использовали.

Одобрение губернатора получила концепция фасадного решения жилого дома на улице Есенина в Белгороде. Планируется, что здание станет визитной карточкой микрорайона.

Рассмотренный на архсовете проектРассмотренный на архсовете проект
Проект многоэтажки на улице Есенина Проект многоэтажки на улице Есенина
Проект многоэтажки на улице Есенина Проект многоэтажки на улице Есенина
Проект многоэтажки на улице Есенина Проект многоэтажки на улице Есенина
Проект многоэтажки на улице Есенина Проект многоэтажки на улице Есенина
Рассмотренный на архсовете проект
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
На проект Центра единоборств в Белгороде потратят 50,5 млн рублей
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#Белгородская область#Строительство#Белгород#Вячеслав Гладков#Архитектурно-градостроительный Совет#Александра Склярова#Хорошие новости#Центр единоборств
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