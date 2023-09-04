«Не имеет души»: Гладкова не устроил проект белгородского центра единоборств

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В региональном правительстве провели архитектурно-градостроительный совет. Рассмотрено было несколько проектов, в том числе по созданию центра единоборств в Белгороде.
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в этом проекте его не устроило отсутствие многофункциональных помещений.
Представленная концепция, на мой взгляд, сейчас не имеет души. Нужно учитывать мнение спортивных федераций и самих спортсменов при проектировании таких объектов. Нам не нужны огромные, но безлюдные площадки, они должны быть многофункциональными и эргономичными — нужен результат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Центр единоборств планируется построить уже в следующем году в микрорайоне Жемчужина в Белгороде. На проект из областного бюджета было выделено 50,5 млн рублей. Пока же его отправили на доработку.
Доработать предстоит и проекты по строительству двух школ — на 1100 мест в Строителе и на 1000 мест в микрорайоне Московский Белгородского района. По мнению Гладкова, они неуникальные, а свободное пространство в них никак не использовали.
Одобрение губернатора получила концепция фасадного решения жилого дома на улице Есенина в Белгороде. Планируется, что здание станет визитной карточкой микрорайона.