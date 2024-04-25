Неудобно? Мэр Белгорода объяснил выбор места для строительства центра единоборств

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
К градоначальнику обратился Игорь. Он отметил, что место для строительства центра единоборств в Белгороде выбрали не очень удобное, люди не смогут туда свободно добираться. Демидов отметил, что строительство центра единоборств — давно обсуждаемая идея.
Видим большую востребованность этих видов спорта у детей и молодёжи. Много достижений, именитых спортсменов. Земельный участок под строительство уже сформирован. С министерством спорта области, спортивными федерациями обсуждаем наполнение будущего центра, чтобы учесть все нюансы и сделать его максимально эффективным и функциональным.
Валентин Демидов
При этом градоначальник не согласился, что место не совсем доступное. Он отметил, что на сегодняшний день в областном центре развита сеть маршрутов. К будущему центру курсируют восемь. В день суммарно маршруты выполняют 100 рейсов.
Движение с самого утра и до позднего вечера. Кроме этого, рядом с будущим центром находится футбольный манеж. По факту формируется большой спортивный кластер. В перспективе рядом появится большой жилой микрорайон.
Валентин Демидов