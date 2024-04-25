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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Мэр Белгорода ответил на вопрос о выборе места для центра единоборств

Неудобно? Мэр Белгорода объяснил выбор места для строительства центра единоборств

25 апреля 2024, 17:02
Фото: 1MI

Мэр Белгорода ответил на вопрос о выборе места для центра единоборств

В областном центре построят центр единоборств. Некоторые горожане отметили, что место выбрали не очень удобное. На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов.

К градоначальнику обратился Игорь. Он отметил, что место для строительства центра единоборств в Белгороде выбрали не очень удобное, люди не смогут туда свободно добираться. Демидов отметил, что строительство центра единоборств — давно обсуждаемая идея.

Видим большую востребованность этих видов спорта у детей и молодёжи. Много достижений, именитых спортсменов. Земельный участок под строительство уже сформирован. С министерством спорта области, спортивными федерациями обсуждаем наполнение будущего центра, чтобы учесть все нюансы и сделать его максимально эффективным и функциональным.
Валентин Демидов

При этом градоначальник не согласился, что место не совсем доступное. Он отметил, что на сегодняшний день в областном центре развита сеть маршрутов. К будущему центру курсируют восемь. В день суммарно маршруты выполняют 100 рейсов.

Движение с самого утра и до позднего вечера. Кроме этого, рядом с будущим центром находится футбольный манеж. По факту формируется большой спортивный кластер. В перспективе рядом появится большой жилой микрорайон.
Валентин Демидов
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#Кристина Семенчук#Спорт#Строительство#Новости Белгорода#Министерство спорта#Белгород#Футбольный манеж#Центр единоборств
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