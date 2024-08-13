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Лотерея

Домохозяйка из Белгорода выиграла 5 миллионов рублей в лотерею

13 августа 2024, 11:04
Фото: 1MI
Лотерея
Жительница Белгородской области выиграла 5 млн рублей, сыграв в лотерею в первый раз в жизни. О том, на что она планирует потратить выигрыш, сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

Домохозяйка из Белгородской области и мать двоих детей Карина Логинова купила несколько лотерейных билетов на соответствующих сайтах, решив испытать свою удачу, и выиграла 5 млн рублей.

Девушка рассказала, что ей приходили уведомления о выигрышах в разных лотерейных билетах, но их общая сумма составила всего 2,4 тысячи рублей. Белгородка вспоминает, что сильно удивилась, когда узнала, что выиграла суперприз.

Свой выигрыш девушка хочет отдать маме на строительство дома и на покупку машины.

Напомним, что в январе победителем лотереи стал житель Валуек: он выиграл 1 млн рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Выигрыш#Новости Белгорода#Лотерея#Белгород#Домохозяйка
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