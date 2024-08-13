Домохозяйка из Белгорода выиграла 5 миллионов рублей в лотерею

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Домохозяйка из Белгородской области и мать двоих детей Карина Логинова купила несколько лотерейных билетов на соответствующих сайтах, решив испытать свою удачу, и выиграла 5 млн рублей.
Девушка рассказала, что ей приходили уведомления о выигрышах в разных лотерейных билетах, но их общая сумма составила всего 2,4 тысячи рублей. Белгородка вспоминает, что сильно удивилась, когда узнала, что выиграла суперприз.
Свой выигрыш девушка хочет отдать маме на строительство дома и на покупку машины.
Напомним, что в январе победителем лотереи стал житель Валуек: он выиграл 1 млн рублей.