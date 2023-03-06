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Белгородец выиграл в лотерею 34,5 млн рублей

6 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
Победитель пока не оформил свой выигрыш в лотерейном центре. Счастливый билет житель региона приобрёл всего за 60 рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Более 34,5 млн рублей выиграл белгородец в лотерею. Свой выигрыш победитель пока не оформил. Счастливый билет житель региона купил в мобильном приложении всего за 60 рублей.

Ранее сообщалось, что пара из Москвы выиграла 1 млн рублей, благодаря поездке в Белгород. Супруги сходили в магазин в областном центре и приобрели билет, который позволил им выиграть крупную сумму.

До этого 1 млн рублей благодаря выигрышу в лотерею получил Белгородец Евгений Сухотин. Это произошло в январе.

Пара из Москвы выиграла 1 млн рублей благодаря лотерейному билету из Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Лотерея#Выигрыш
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