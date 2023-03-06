Белгородец выиграл в лотерею 34,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Более 34,5 млн рублей выиграл белгородец в лотерею. Свой выигрыш победитель пока не оформил. Счастливый билет житель региона купил в мобильном приложении всего за 60 рублей.
Ранее сообщалось, что пара из Москвы выиграла 1 млн рублей, благодаря поездке в Белгород. Супруги сходили в магазин в областном центре и приобрели билет, который позволил им выиграть крупную сумму.
До этого 1 млн рублей благодаря выигрышу в лотерею получил Белгородец Евгений Сухотин. Это произошло в январе.