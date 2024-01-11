Стал миллионером: белгородец удачно сходил на почту

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Житель Белгородской области выиграл миллион в лотерею. Мужчина из Валуек стал одним из 305 победителей. В новогоднем тираже выиграли жители 66 регионов России.
Напомним, что в ноябре 2022 года другой белгородец выиграл в лотерею 2 млн рублей. Он заплатил за свой выигрышный билет 15 тыс. рублей.
Ещё один житель региона стал победителем лотереи и получил 17 млн рублей. Часть денег победитель планировал передать своим дочерям. На остальные планировал отремонтировать дом и купить машину. Выиграть белгородцу, как сообщалось, помогла дата рождения — он выбирал билеты с числом 17.
В 2021 году сторож из Белгородской области выиграл в лотерею квартиру. Выигрыш для мужчины оказался сюрпризом, поскольку он купил два билета в супермаркете мимоходом.