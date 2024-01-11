Стал миллионером: белгородец удачно сходил на почту

Ещё один житель региона стал победителем лотереи и получил 17 млн рублей. Часть денег победитель планировал передать своим дочерям. На остальные планировал отремонтировать дом и купить машину. Выиграть белгородцу, как сообщалось, помогла дата рождения — он выбирал билеты с числом 17.