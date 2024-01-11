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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Лотерея

Стал миллионером: белгородец удачно сходил на почту

11 января 2024, 09:03
Фото: 1MI
Лотерея

Белгородец выиграл 1 млн рублей в лотерею

Миллион рублей выиграл житель белгородского города Валуйки. Он стал одним из 305 победителей, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Житель Белгородской области выиграл миллион в лотерею. Мужчина из Валуек стал одним из 305 победителей. В новогоднем тираже выиграли жители 66 регионов России.

Напомним, что в ноябре 2022 года другой белгородец выиграл в лотерею 2 млн рублей. Он заплатил за свой выигрышный билет 15 тыс. рублей.

Ещё один житель региона стал победителем лотереи и получил 17 млн рублей. Часть денег победитель планировал передать своим дочерям. На остальные планировал отремонтировать дом и купить машину. Выиграть белгородцу, как сообщалось, помогла дата рождения — он выбирал билеты с числом 17.

В 2021 году сторож из Белгородской области выиграл в лотерею квартиру. Выигрыш для мужчины оказался сюрпризом, поскольку он купил два билета в супермаркете мимоходом.

В Белгородской области сторож выиграл в лотерею квартиру
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#Общество#Белгородская область#Выигрыш#Валуйки#Лотерея#Белгород#Наталья Корявых
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