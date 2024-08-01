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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

ФСБ

У двоих белгородцев силовики ФСБ изъяли особо крупную партию наркотиков

1 августа 2024, 13:13
Фото: 1MI
ФСБ

Белгородцев отправят за решётку из-за попытки сбыть наркотики

Силовикам попались двое жителей Новооскольского горокруга. Против них возбудили уголовные дела. Мужчинам уже вынесли наказание, сообщили в региональном управлении ФСБ.
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ФСБ

Силовики задержали двоих жителей Нового Оскола. Они распространяли синтетические наркотики и планировали продавать их маленькими партиями в регионе. У подозреваемых нашли около двух килограммов запрещённых веществ, что относится к особо крупному размеру.

Сотрудники региональной ФСБ пресекли противозаконную деятельность новооскольцев. Против них возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Новооскольский районный суд Белгородской области приговорил наркоторговцев к 8,5 и 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в силу.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Наркотики#ФСБ#Белгород
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