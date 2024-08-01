У двоих белгородцев силовики ФСБ изъяли особо крупную партию наркотиков

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Силовики задержали двоих жителей Нового Оскола. Они распространяли синтетические наркотики и планировали продавать их маленькими партиями в регионе. У подозреваемых нашли около двух килограммов запрещённых веществ, что относится к особо крупному размеру.
Сотрудники региональной ФСБ пресекли противозаконную деятельность новооскольцев. Против них возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Новооскольский районный суд Белгородской области приговорил наркоторговцев к 8,5 и 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор вступил в силу.