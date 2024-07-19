Полиция нашла у сожителей под Белгородом интересные «закрутки»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В незаконном хранении наркотиков подозревают жителей Яковлевского горокруга — 57-летнего мужчину, у которого уже были проблемы с законом, и его 42-летнюю спутницу.
Пара утверждала, что у них нет ничего запрещённого. Однако в подвале их дома нашли два таза с марихуаной. Общий вес изъятого наркотического вещества превысил 420 граммов. Белгородцы отказались сдать анализы для проверки.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Им может грозить лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.
Кроме того, сожителей привлекли к административной ответственности за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.