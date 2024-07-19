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Белгородцам грозит до десяти лет тюрьмы за два таза с марихуаной

Полиция нашла у сожителей под Белгородом интересные «закрутки»

19 июля 2024, 12:47
Фото: УМВД России по Белгородской области

Белгородцам грозит до десяти лет тюрьмы за два таза с марихуаной

В Яковлевском горокруге полицейские обнаружили незаконное хранение наркотических веществ. В этом подозреваются двое сожителей. Подробности дела рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В незаконном хранении наркотиков подозревают жителей Яковлевского горокруга — 57-летнего мужчину, у которого уже были проблемы с законом, и его 42-летнюю спутницу.

Пара утверждала, что у них нет ничего запрещённого. Однако в подвале их дома нашли два таза с марихуаной. Общий вес изъятого наркотического вещества превысил 420 граммов. Белгородцы отказались сдать анализы для проверки.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Им может грозить лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

Кроме того, сожителей привлекли к административной ответственности за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Полиция#Марихуана#Белгород
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