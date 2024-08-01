Тратишь, а проценты не платишь: как кредитная карта поможет собрать детей в школу

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:46
ПСБ запустил в Белгородской области социальную акцию «13-я зарплата»*. Она даёт возможность оплачивать покупки любых товаров и услуг средствами кредитной карты «101 день без %»**, освобождая от необходимости выплачивать проценты в течение трёх месяцев. То есть уже сейчас с её помощью можно решать текущие финансовые задачи — например, собирать ребенка в школу или планировать отпуск, а вернуть израсходованные деньги можно будет через три месяца.
После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов*** на бонусный счет, а спустя год — ещё 20 000. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счёт. Все баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.
Чтобы по итогам акции заработать «13-ю зарплату», нужно 12 месяцев пользоваться кредитной картой ПСБ и оплачивать ею покупки хотя бы на 20 000 рублей в месяц. При начислении вознаграждения банк будет учитывать безналичные оплаты, снятие наличных и переводы в расчет не пойдут.
«Доверие белгородцев к кредитным картам в последние годы возрастает, в том числе, благодаря повышению финансовой грамотности людей в целом, умению соблюдать финансовую дисциплину. И сейчас всё больше клиентов с помощью карт формируют пассивный доход. Продолжительные беспроцентные периоды позволяют расплачиваться кредитными картами за повседневные покупки, а собственные средства размещать на депозитах и накопительных счетах», — прокомментировала Елена Булгакова, замдиректора ПСБ по развитию розничного рынка в Белгороде.
Начисление бонусов и подведение итогов акции ПСБ сделает не позднее 30 сентября 2025 года.
*Акция «13-я зарплата от ПСБ» предполагает выплату вознаграждения не позднее 30 сентября 2025 г. клиентам ПСБ в виде бонусных баллов программы лояльности «Кешбэк». В акции участвуют клиенты, оформившие в ПСБ с 17 июня по 18 августа 2024 г. кредитную карту 101 день без % (100+) и совершавшие операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 20 000 руб. ежемесячно в течение 12 месяцев с даты получения карты. Полные условия акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
** Кредитная Карта «101 день без %». Процентная ставка для карт, выпущенных с 11.04.2024 г., с лимитом от 10 000 до 1 000 000 рублей — 39,5% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 101 день. Годовое обслуживание — 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях в первый месяц — бесплатно, со второго месяца 99 рублей, и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Информация действительна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк», psbank.ru
*** Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течении 14 дней со дня получения кредитной карты 100+ совершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 5 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП/ снятия/ переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов.
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