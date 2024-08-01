Тратишь, а проценты не платишь: как кредитная карта поможет собрать детей в школу

** Кредитная Карта «101 день без %». Процентная ставка для карт, выпущенных с 11.04.2024 г., с лимитом от 10 000 до 1 000 000 рублей — 39,5% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 101 день. Годовое обслуживание — 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях в первый месяц — бесплатно, со второго месяца 99 рублей, и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Информация действительна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк», psbank.ru