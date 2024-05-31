ПСБ вернет белгородцам уплаченные по кредиту проценты

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
ПСБ готов предоставить в кредит сумму до 5 млн рублей на срок до 7 лет. А чтобы получить полный возврат процентов по кредиту, нужно оформить страхование займа и без просрочек, в соответствии с графиком платежей, погасить долг — в срок не менее 48 месяцев.
Еще одно обязательное условие для возврата процентов — оплата картой ПСБ не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно в течение всего срока действия договора кредитования. После полного погашения займа следует обратиться в любое отделение ПСБ в городе и написать заявление на возврат процентов.