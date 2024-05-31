ПСБ вернет белгородцам уплаченные по кредиту проценты

ПСБ готов предоставить в кредит сумму до 5 млн рублей на срок до 7 лет. А чтобы получить полный возврат процентов по кредиту, нужно оформить страхование займа и без просрочек, в соответствии с графиком платежей, погасить долг — в срок не менее 48 месяцев.