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Published Сегодня, 13:51

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ПСБ вернет белгородцам уплаченные по кредиту проценты

ПСБ вернет белгородцам уплаченные по кредиту проценты

31 мая 2024, 13:51
Фото: ПСБ
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ПСБ запустил в Белгороде акцию «Лучше ноль»*, которая позволяет пользоваться потребительским кредитом, взятым на срок от 48 месяцев, бесплатно. Жители региона смогут получить от банка полный возврат уплаченных процентов в течение тридцати дней после погашения финансового займа.

ПСБ готов предоставить в кредит сумму до 5 млн рублей на срок до 7 лет. А чтобы получить полный возврат процентов по кредиту, нужно оформить страхование займа и без просрочек, в соответствии с графиком платежей, погасить долг — в срок не менее 48 месяцев.

Еще одно обязательное условие для возврата процентов — оплата картой ПСБ не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно в течение всего срока действия договора кредитования. После полного погашения займа следует обратиться в любое отделение ПСБ в городе и написать заявление на возврат процентов.

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#Артем Черненко#Общество#Кредит#Акция#Банк#Покупки#Белгород#Потребительский кредит#ПСБ
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