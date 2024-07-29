bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Ямы в покрытии на детской площадке

«Властям нет дела до детей?» Белгородцы недовольны детской и спортивной площадками

29 июля 2024, 10:54
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Ямы в покрытии на детской площадке

Мэрия Белгорода отреагировала на недовольство жителей двумя площадками

Жители Белгорода обеспокоены состоянием детской и спортивной площадок в городе. Горожан смущают реконструкция площадки возле дома № 79 по проспекту Богдана Хмельницкого и разваливающаяся площадка на улице Орлова. В городской администрации пообещали разобраться в ситуации.

Белгородцы пожаловались на реконструкцию детской площадки на территории дома № 79 по проспекту Богдана Хмельницкого. Точнее, на её отсутствие.

По проекту губернатора подрядчик ООО «УрбанПро» должен был начать работы в апреле, а завершить — к июлю 2024 года. Но на площадке ничего не изменилось. Только рядом лежит плитка и, предположительно, куча песка под брезентом.

«Центр города: когда „чудо детская площадка“ будет завершена? Или взяли реконструкцию — и всё?» — спросила местная жительница.

Состояние спортивной площадки на улице Орлова, по словам белгородцев, «не выдерживает никакой критики». Дети бегают вокруг дыр в резиновом покрытии, чудо, если не спотыкаются, а скамейки, защитные сетки, баскетбольные кольца и качели — просто сломаны. Кроме того, на площадке нет освещения вечером, рассказал местный житель.

«Сломанные лавочки, отсутствие освещения, сломанные защитные сетки, выломанные баскетбольные кольца, огромные ямы на покрытии площадки, сломанные детские качели… У меня вопрос: неужели муниципальным властям нет дела у нас до детей совсем?» — высказался мужчина.

В городской администрации рассмотрели обращения граждан. По первому вопросу пообещали предоставить дополнительную информацию в ближайшее время, а по второму — передать обращение в департамент городского хозяйства для рассмотрения специалистами.

Детская площадкаДетская площадка
План реконструкции детской площадкиПлан реконструкции детской площадки
Состояние реконструкции детской площадкиСостояние реконструкции детской площадки
Сломанное кольцоСломанное кольцо
Детская площадка
Фото: страница Вячеслава Гладкова
В Новой жизни Белгорода не могут разобраться, кто должен ремонтировать площадку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области открыли детскую площадку от фонда «Поколение»Белгородские детские площадки стояли на бесхозяйных земляхБелгородцев удивила детская площадка с «бассейном» на Харгоре
#Валерия Колесникова#Город#Реконструкция#Новости Белгорода#Детские площадки#Белгород
Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
«Несправедливо»: повысят ли для белгородцев выплаты за ущерб и потерю имущества?
Сегодня, 06:54
К вывозу мусора в Белгорода привлекут машины «Экотранса»
Сегодня, 07:36
Дома белгородцев атаковали БПЛА: один разрушен, второй после взрыва загорелся
Сегодня, 08:06
После огласки проблем Старого Оскола на совещании мэр Чесноков внезапно ушёл в отпуск
Сегодня, 09:18
Что произошло ночью под Белгородом и сколько неприграничных районов попали под удар?
Сегодня, 07:02