«Властям нет дела до детей?» Белгородцы недовольны детской и спортивной площадками

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Белгородцы пожаловались на реконструкцию детской площадки на территории дома № 79 по проспекту Богдана Хмельницкого. Точнее, на её отсутствие.
По проекту губернатора подрядчик ООО «УрбанПро» должен был начать работы в апреле, а завершить — к июлю 2024 года. Но на площадке ничего не изменилось. Только рядом лежит плитка и, предположительно, куча песка под брезентом.
«Центр города: когда „чудо детская площадка“ будет завершена? Или взяли реконструкцию — и всё?» — спросила местная жительница.
Состояние спортивной площадки на улице Орлова, по словам белгородцев, «не выдерживает никакой критики». Дети бегают вокруг дыр в резиновом покрытии, чудо, если не спотыкаются, а скамейки, защитные сетки, баскетбольные кольца и качели — просто сломаны. Кроме того, на площадке нет освещения вечером, рассказал местный житель.
«Сломанные лавочки, отсутствие освещения, сломанные защитные сетки, выломанные баскетбольные кольца, огромные ямы на покрытии площадки, сломанные детские качели… У меня вопрос: неужели муниципальным властям нет дела у нас до детей совсем?» — высказался мужчина.
В городской администрации рассмотрели обращения граждан. По первому вопросу пообещали предоставить дополнительную информацию в ближайшее время, а по второму — передать обращение в департамент городского хозяйства для рассмотрения специалистами.