Белгородцев удивила детская площадка с «бассейном» на Харгоре

Такая ситуация наблюдается на Харгоре возле магазина «Гулливер». Яму выкопали 10 дней назад, поставили забор, но после этого никакие работы там не вели. Подробности рассказывает «Белгород № 1» со ссылкой на слова горожанки.

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