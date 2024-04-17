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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Белгородцев удивила детская площадка с «бассейном» на Харгоре

Белгородцев удивила детская площадка с «бассейном» на Харгоре

17 апреля 2024, 14:23
Фото: 1MI
Такая ситуация наблюдается на Харгоре возле магазина «Гулливер». Яму выкопали 10 дней назад, поставили забор, но после этого никакие работы там не вели. Подробности рассказывает «Белгород № 1» со ссылкой на слова горожанки.

Как сообщила каналу местная жительница, 10 дней назад рабочие выкопали около магазина «Гулливер» на Харгоре яму и оградили её «хлипким» забором.

Сейчас яма наполнилась водой, однако никакие работы на объекте с тех пор не ведутся, рассказывает белгородка.

Ранее жители областного центра пожаловались на затопленный подземный переход возле «Семейного» рынка. Подобная ситуация происходит и с подземкой на «Спутнике».

Яма возле детской площадки
Видео: «Белгород № 1»
Подводный переход: в Белгороде вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка
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#Алина Харина#Город#Видео#Детская площадка#Новости Белгорода#Яма#Белгород
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