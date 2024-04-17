Белгородцев удивила детская площадка с «бассейном» на Харгоре

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Как сообщила каналу местная жительница, 10 дней назад рабочие выкопали около магазина «Гулливер» на Харгоре яму и оградили её «хлипким» забором.
Сейчас яма наполнилась водой, однако никакие работы на объекте с тех пор не ведутся, рассказывает белгородка.
Ранее жители областного центра пожаловались на затопленный подземный переход возле «Семейного» рынка. Подобная ситуация происходит и с подземкой на «Спутнике».