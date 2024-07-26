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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

ЦБ повысил ключевую ставку до 18% годовых

ЦБ повысил ключевую ставку до 18% годовых

26 июля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Соответствующее решение озвучено 26 июля. Показатель повысился впервые с декабря 2023 года.

Центробанк повысил ключевую ставку до 18%. Решение озвучили 26 июля.

«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жёсткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в комментарии Банка России.

Целесообразность дальнейшего повышения ставки Центробанк оценит на ближайших заседаниях.

Добавим, что ключевую ставку повысили впервые с декабря 2023 года. Ранее она составляла 16%.

Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 6,5–7,0%. Исходя из проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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#Экономика#Цб#Банк россии#Ключевая ставка
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