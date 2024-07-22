Что повлияло на массовые отключения и подорожает ли электроэнергия для россиян?

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Проблемы начались после аварии на Ростовской АЭС: от Севастополя до Элисты остались без света несколько миллионов человек. По информации от компании «Росатом», произошли неполадки на турбогенераторе, что привело к уменьшению производства на 1,5 ГВт.
С оставшимися мощностями возникла дополнительная нагрузка из-за экстремальной жары, близкой к 40 градусам. В таких условиях потребление электроэнергии значительно выросло — из-за потребностей в кондиционировании.
Крупная авария может случиться в любое время и в любом месте. Однако каждый регион имеет свои характеристики, которые влияют на надёжность электроснабжения.
Главный руководитель компании «Трансэнерком» Олег Шевцов указывает на то, что проблемы с энергоснабжением существуют не только на юге страны. По его словам, наиболее энергодефицитными являются Юго-Восточная Сибирь, юг России и Дальний Восток. Для покрытия дефицита энергии им необходимо строительство дополнительной генерации.
Шевцов добавляет, что износ электросетей в России значительно выше мирового уровня и составляет около 70% для распределительных и примерно 50% для магистральных сетей. Недостаток инвестиций в модернизацию, а также экстремальные погодные условия в отдельных регионах влияют на состояние сетей.
Для уменьшения рисков возможных отключений, возможно, стоит обратить внимание на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые пока не получили широкого распространения в России. Однако развитие ВИЭ не будет иметь массового распространения в стране. Основной акцент делается на развитии атомной и гидроэнергетики, продолжает Олег Шевцов.
Для использования возобновляемых источников энергии необходимы определённые условия: много ветра, или солнца, или бурные реки. Большинство регионов сталкиваются с проблемами в этом вопросе, при этом традиционные источники генерации остаются более дешёвыми.
Независимо от типа электростанции, развитие генерации и электросетей требует значительных финансовых затрат. Согласно данным Министерства энергетики, за последние два десятилетия было вложено 6 трлн рублей в отрасль. На следующие 12 лет планируется еще 6,4 трлн рублей. Возникает вопрос: стоит ли ждать резкого увеличения тарифов для населения?
Эксперты считают, что нет ничего необычного в этой ситуации. Олег Шевцов напоминает, что увеличение тарифов для населения уже заложено Министерством экономического развития: на 8,9% в 2024 году, на 6% в 2025 году и на 5% в 2026 году.