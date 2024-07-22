Что повлияло на массовые отключения и подорожает ли электроэнергия для россиян?

Эксперты считают, что нет ничего необычного в этой ситуации. Олег Шевцов напоминает, что увеличение тарифов для населения уже заложено Министерством экономического развития: на 8,9% в 2024 году, на 6% в 2025 году и на 5% в 2026 году.