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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Отключение света

Что повлияло на массовые отключения и подорожает ли электроэнергия для россиян?

22 июля 2024, 12:02
Фото: 1MI
Отключение света

Эксперты оценили ситуацию с отключениями электроэнергии в РФ

Южные регионы этим летом столкнулись с острым дефицитом электроэнергии. На Кавказе, в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму были веерные отключения электричества. С чем связаны проблемы, есть ли варианты решения и стоит ли ожидать подорожания электроэнергии? Разбирались «Новые известия».

Проблемы начались после аварии на Ростовской АЭС: от Севастополя до Элисты остались без света несколько миллионов человек. По информации от компании «Росатом», произошли неполадки на турбогенераторе, что привело к уменьшению производства на 1,5 ГВт.

С оставшимися мощностями возникла дополнительная нагрузка из-за экстремальной жары, близкой к 40 градусам. В таких условиях потребление электроэнергии значительно выросло — из-за потребностей в кондиционировании.

Крупная авария может случиться в любое время и в любом месте. Однако каждый регион имеет свои характеристики, которые влияют на надёжность электроснабжения.

Главный руководитель компании «Трансэнерком» Олег Шевцов указывает на то, что проблемы с энергоснабжением существуют не только на юге страны. По его словам, наиболее энергодефицитными являются Юго-Восточная Сибирь, юг России и Дальний Восток. Для покрытия дефицита энергии им необходимо строительство дополнительной генерации.

Шевцов добавляет, что износ электросетей в России значительно выше мирового уровня и составляет около 70% для распределительных и примерно 50% для магистральных сетей. Недостаток инвестиций в модернизацию, а также экстремальные погодные условия в отдельных регионах влияют на состояние сетей.

Для уменьшения рисков возможных отключений, возможно, стоит обратить внимание на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые пока не получили широкого распространения в России. Однако развитие ВИЭ не будет иметь массового распространения в стране. Основной акцент делается на развитии атомной и гидроэнергетики, продолжает Олег Шевцов.

Для использования возобновляемых источников энергии необходимы определённые условия: много ветра, или солнца, или бурные реки. Большинство регионов сталкиваются с проблемами в этом вопросе, при этом традиционные источники генерации остаются более дешёвыми.

Независимо от типа электростанции, развитие генерации и электросетей требует значительных финансовых затрат. Согласно данным Министерства энергетики, за последние два десятилетия было вложено 6 трлн рублей в отрасль. На следующие 12 лет планируется еще 6,4 трлн рублей. Возникает вопрос: стоит ли ждать резкого увеличения тарифов для населения?

Эксперты считают, что нет ничего необычного в этой ситуации. Олег Шевцов напоминает, что увеличение тарифов для населения уже заложено Министерством экономического развития: на 8,9% в 2024 году, на 6% в 2025 году и на 5% в 2026 году.

В ещё одном регионе Черноземья могут возникнуть проблемы с электричеством
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#Общество#Электроэнергия#Отключения
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