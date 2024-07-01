В ещё одном регионе Черноземья могут возникнуть проблемы с электричеством

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Курской области может возникнуть дефицит электроэнергии из-за внештатной ситуации с электричеством на Белгородчине. Возможные перебои в электроснабжении обсудили на срочном заседании оперативного штаба.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Симонов, он лично контролирует ситуацию. В настоящее время энергетики продолжают устранять последствия аварии.
Напомним, утром почти вся территория Белгородской области осталась без электричества. Также возникли проблемы с водоснабжением.
Губернатор Вячеслав Гладков пообещал сообщить жителям о причинах произошедшего в 12:00 и 18:00. Сейчас же ведутся работы по восстановлению электроснабжения.