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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Курской области могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии

В ещё одном регионе Черноземья могут возникнуть проблемы с электричеством

1 июля 2024, 08:53
Фото: 1MI

В Курской области могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии

На срочном заседании оперативного штаба Курской области обсудили возможные проблемы с подачей электроснабжения. Подробности сообщает издание «Курские Известия».
Сюжет
Авария

В Курской области может возникнуть дефицит электроэнергии из-за внештатной ситуации с электричеством на Белгородчине. Возможные перебои в электроснабжении обсудили на срочном заседании оперативного штаба.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Симонов, он лично контролирует ситуацию. В настоящее время энергетики продолжают устранять последствия аварии.

Напомним, утром почти вся территория Белгородской области осталась без электричества. Также возникли проблемы с водоснабжением.

Губернатор Вячеслав Гладков пообещал сообщить жителям о причинах произошедшего в 12:00 и 18:00. Сейчас же ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Авария#Курская область#Губернатор#Черноземье#Электроснабжение#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперативный штаб
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