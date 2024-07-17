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Исследование: назван оператор с самым быстрым интернетом в Белгородской области

Исследование: назван оператор с самым быстрым интернетом в Белгородской области

17 июля 2024, 12:11
Фото: МегаФон
Международная компания Ookla® опубликовала итоги исследования, согласно которым МегаФон сохранил лидерство и показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов за первый и второй квартал текущего года. Замеры проводились и в Белгородской области.

В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств. В Белгородской области исследователи провели около 80 тысяч замеров в 10 тысячах локациях.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон так же продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.

По скорости мобильного интернета МегаФон стал победителем восьмой год подряд. Средняя скорость оператора по стране в целом составила 37,8 Мбит⁄с. Это при том, что в России медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит⁄с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит⁄с.

На втором месте по скорости оказался билайн, на третьем — МТС, на четвёртом — «Теле-2».

В Белгородской области, где было проведено более 80 тысяч замеров, медианная скорость скачивания по региону составляет 24 Мбит/с. Отдельно замерили скорости передачи данных в Белгороде и Старом Осколе: медианная скорость скачивания составляет 40,08 Мбит/с и 41,36 Мбит/с соответственно.

Как отметили в самой компании, такие показатели стали результатом работы по развитию сети. В Белгородской области с начала 2024 года было модернизировано около 80 телеком-объектов. В фокусе внимания связистов оказались села в Ивнянском, Старооскольском, Яковлевском, Алексеевском, Чернянском, Валуйском городских округах, а также в областном центре, в городах Алексеевка и Старый Оскол.

В некоторые села Белгородской области в этом году мобильный интернет от оператора МегаФон пришел впервые. Большинство из этих населенных пунктов находятся на востоке области: села Орехово и Сухарево Валуйского городского округа, поселок Николаевский и село Остроухово Красногвардейского района, села Казачок и Преображенка Старооскольского городского округа, деревня Ушаковка Корочанского района и село Калиниченково Ровеньского района и другие.

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