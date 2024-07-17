Исследование: назван оператор с самым быстрым интернетом в Белгородской области

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон так же продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.