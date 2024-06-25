Белгородец продаёт брелоки из осколков от работы ПВО. Покупателей, правда, нет

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Недавно пользователи «Авито» наткнулись на необычное объявление. Белгородец продаёт брелоки из осколков, падающих на землю после работы ПВО. Автор объявления, местный житель Марк, рассказал, что начал собирать осколки ещё два года назад. По его словам, большинство обломков он забрал прямо с места прилёта РСЗО.
В итоге у Марка накопилась целая коробка осколков. Мужчина решил найти им применение и сделал несколько брелоков для себя, своего брата и знакомых. Увидев интерес к необычным аксессуарам, Марк решил попробовать заработать на продаже этих брелоков.
«При желании можно носить на шее как кулон. Держать в руках то, что могло убить человека, и понимать, что благодаря нашим защитникам этого не случилось», — объясняет свою идею автор.
Объявления мужчины набирают более пяти тысяч просмотров, но заработать у него пока не получилось — изделия ещё никто не купил. Но Марк не расстраивается и считает, что его брелоки могут стать своего рода талисманом, напоминающим его обладателю о ценности человеческой жизни.
Напомним, что это не первый случай, когда белгородцы находят применение осколкам и фрагментам. Боец ПВО в Белгородской области создаёт картины на обломках ракет. А недавно в белгородском музее открывали выставку, на которой представили фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников.