Белгородец продаёт брелоки из осколков от работы ПВО. Покупателей, правда, нет

Объявления мужчины набирают более пяти тысяч просмотров, но заработать у него пока не получилось — изделия ещё никто не купил. Но Марк не расстраивается и считает, что его брелоки могут стать своего рода талисманом, напоминающим его обладателю о ценности человеческой жизни.