bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Брелоки из осколков от работы ПВО

Белгородец продаёт брелоки из осколков от работы ПВО. Покупателей, правда, нет

25 июня 2024, 08:48
Фото: «Авито»
Брелоки из осколков от работы ПВО

Белгородец собирает осколки после работы ПВО и делает из них брелоки

Местный житель находит осколки и изготавливает из них брелоки. По словам мужчины, они могут напоминать обладателю изделия о ценности человеческой жизни. Подробности сообщает «Фонарь».
Сюжет
Пво

Недавно пользователи «Авито» наткнулись на необычное объявление. Белгородец продаёт брелоки из осколков, падающих на землю после работы ПВО. Автор объявления, местный житель Марк, рассказал, что начал собирать осколки ещё два года назад. По его словам, большинство обломков он забрал прямо с места прилёта РСЗО.

В итоге у Марка накопилась целая коробка осколков. Мужчина решил найти им применение и сделал несколько брелоков для себя, своего брата и знакомых. Увидев интерес к необычным аксессуарам, Марк решил попробовать заработать на продаже этих брелоков.

«При желании можно носить на шее как кулон. Держать в руках то, что могло убить человека, и понимать, что благодаря нашим защитникам этого не случилось», — объясняет свою идею автор.

Объявления мужчины набирают более пяти тысяч просмотров, но заработать у него пока не получилось — изделия ещё никто не купил. Но Марк не расстраивается и считает, что его брелоки могут стать своего рода талисманом, напоминающим его обладателю о ценности человеческой жизни.

Напомним, что это не первый случай, когда белгородцы находят применение осколкам и фрагментам. Боец ПВО в Белгородской области создаёт картины на обломках ракет. А недавно в белгородском музее открывали выставку, на которой представили фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников.

Боец ПВО в Белгородской области создаёт картины на обломках ракет
Узнать подробнее
Читайте также:
Фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников покажут на выставке в музееБелгородец предложил жителям региона купить лису под видом собачки «Маленькая собачка» оказалась лисой: какой необычный «товар» продаёт белгородец?
#Валерия Колесникова#Общество#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Осколки#РСЗО
Подпишитесь
«В центре дети, а на Харгоре — нет?» Белгородцы — о выходе детей на очное обучение
Сегодня, 09:03
Белгородцам запрещают отмечать выпускной в ресторанах, хотя такого распоряжения нет
Сегодня, 10:20
Не обязаны: в белгородском аквапарке прокомментировали отсутствие бетонных укрытий
Сегодня, 08:31
Потерял часть ноги, выплату жду: белгородцу ещё не заплатили за ранение в зоне СВО
Сегодня, 09:43
Цех Dr. Bakers в Белгороде попал под атаку беспилотников: есть пострадавшая
Сегодня, 07:37
Разрушения после атаки БПЛА нашли в неприграничном районе Белгородской области
Сегодня, 09:57