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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Боец ПВО в Белгородской области создаёт картины на обломках ракет

22 февраля 2023, 14:30
Фото: скриншот из видео ГТРК «Белгород»
Военнослужащий ПВО уже называет регион родным и утверждает, что он защищён достаточно хорошо, так что белгородцы могут жить спокойно. Он рассказал журналистам ГТРК о службе и показал им свои работы.
Сюжет
СВО

Ростовский военнослужащий с позывным «Кот» с прошлого лета служит в ПВО в Белгородской области. Со слов военного, Белгородчина за это время стала ему родным регионом.

Как рассказал молодой человек, он рисует на обломках сбитых ракет. Рисунки военного так или иначе связаны с СВО — на них изображены бойцы, военная техника, ПВО с отличительными знаками ВС РФ. Военнослужащий также поделился тем, что благодарен белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову.

«Он своими действиями показывает, как необходимо каждому человеку участвовать в том, что сейчас происходит», — отметил боец.

«Кот» утверждает, что белгородцы и жители близлежащих регионов могут спать спокойно — приграничье хорошо защищено системами противовоздушной обороны. Военнослужащие на этой работе выкладываются на 100%.

Видео: ГТРК «Белгород»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Спецоперация#Система ПВО#Военнослужащий#Видео#Обломки ракеты#Рисунки#СВО
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