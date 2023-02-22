Боец ПВО в Белгородской области создаёт картины на обломках ракет

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Ростовский военнослужащий с позывным «Кот» с прошлого лета служит в ПВО в Белгородской области. Со слов военного, Белгородчина за это время стала ему родным регионом.
Как рассказал молодой человек, он рисует на обломках сбитых ракет. Рисунки военного так или иначе связаны с СВО — на них изображены бойцы, военная техника, ПВО с отличительными знаками ВС РФ. Военнослужащий также поделился тем, что благодарен белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову.
«Он своими действиями показывает, как необходимо каждому человеку участвовать в том, что сейчас происходит», — отметил боец.
«Кот» утверждает, что белгородцы и жители близлежащих регионов могут спать спокойно — приграничье хорошо защищено системами противовоздушной обороны. Военнослужащие на этой работе выкладываются на 100%.