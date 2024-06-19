Кусаются и ходят на четвереньках? Кто такие фурри и опасны ли они для других людей

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По всей России в последние месяцы появляется множество новостей о детях, которые одеваются в костюмы животных, «считают себя ими», передвигаются на четвереньках либо вовсе, как сообщают некоторые СМИ, кусаются и пытаются поцарапать.
Что происходит? Ответственность за распространение подобного поведения возложили на субкультуру, которая называется фурри. Что это вообще такое и откуда оно взялось? А главное — виновата ли субкультура?
Фурри-фэндом, как называется сообщество этой поп-культуры, состоит из людей, которые являются фанатами антропоморфных животных. Они интересуются всем, что с ними связано. Начиная с мультфильмов и фильмов, комиксов и книг, заканчивая рисунками и тематическими костюмами. Сами же они тоже занимаются творчеством, через которое самовыражаются и создают контент для своего фэндома.
Название сообщества происходит от английского слова furry, что означает «пушистый». А сама субкультура, как самостоятельное движение, начала формироваться в 1970-х годах и окончила в 80-х в Америке. До России она добралась спустя 10 лет. К 1999 году началось проведение собраний или же сходок представителей по стране, а не только общение её членов по интернету.
Как отмечают специалисты, исследовавшие феномен фурри, на появление субкультуры особое влияние оказали мультфильмы «Робин Гуд» 1973 года и «Король Лев» 1994 года. Но всё же не они первые и не они последние, как говорится. «Робин Гуд», кстати, больше подходит под описание антропоморфных животных для фурри-сообщества. К тому же, как оказалось, фурри вышли из кружков фанатов научной фантастики. Это немаловажно.
В России комиксы, книги с иллюстрациями и мультфильмы с очеловеченными животными тоже не новинка. Например, мультфильм «Кошкин дом», в котором звери одеты в штаны и платья, ходят на двух ногах, танцуют, едят с помощью столовых приборов и рук, поют и говорят на человеческом языке. То же самое касается и популярного до сих пор мультика для детей «Ну, погоди!». Сюда же можно отнести таких персонажей, как кот Леопольд и мыши, кот Матроскин и Шарик, вся семья Барбоскиных и многие другие.
Честер Гепард, довольно проработанный и модифицированный к этому времени маскот Cheetos, тоже мог бы стать чьей-то фурсоной. Он антропоморфен, у него есть имя, умеет говорить, ходить и думать, как человек. У Честера выраженная мимика, особый характер и стиль. Всё это и показывает его индивидуальность.
Люди из фурри-фэндома имеют одного или нескольких собственных персонажей, с которыми себя идентифицируют. Такие персонажи-животные называются фурсонами. Через них фурри выражают себя: характер, особенности внешности, привычки и т. п. Однако важно отметить, что они не считают себя при этом животными или их воплощениями. Есть ещё один нюанс. Если вы видите просто человека с ушами и хвостом — это тоже не фурри.
Кстати, те самые подростки, которые «скачут в масках, с хвостами и на четвереньках», зовутся квадроберы. Квадробика стала одним из негласных видов спорта, где участники как раз и передвигаются, имитируя прыжки и ходьбу животных.
Иногда человек создаёт свою фурсону, базируясь не на одном привычном нам животном, а на нескольких сразу. Или берёт за основу каких-то мифических существ. Это ещё одна более явная отсылка к «истокам» культуры — любителям фантастики.
Персонаж создаётся с нуля самим человеком либо создать изображение фурсоны может кто-то другой — художник, берущий заказ на работы. Кроме того, некоторые делают и костюм на основе созданного антропоморфного персонажа. Он называется фурсьют. Шьют его обычно из искусственного меха, что делает фурсьют тяжёлым, жарким и дорогим. Они похожи на ростовые куклы аниматоров. Однако есть те, что состоят только из перчаток и лапок или других отдельных элементов. Но удовольствие всё равно выходит недешёвым.
Представляете всё это как безобидное увлечение подростков? Увы, не всегда всё так. Для части увлекающихся основным является контент на основе самых изощрённых фантазий людей. А кто-то на этом неплохо зарабатывает - например, рисующие тематические картинки художники.
Ещё в 2021 году пошла волна разговоров о том, чтобы запретить движение. Прозвучали также предложения внести его в список экстремистских. Почему? Ради благополучия детей, для которых это — «деструктивный контент», как заявил председатель комиссии по защите детей до 18 лет от деструктивного контента при Роскомнадзоре и по совместительству главный редактор православно-патриотического СМИ РИА «Катюша» Андрей Цыганов. Говорил он это в рамках обсуждения и принятия тех же инициатив для радикального феминизма, ЛГБТ [30 ноября 2023 год внесено в список экстремистских организаций Минюста России] и чайлд-фри.
«Ничего безобидного здесь нет. Это классическая воронка вовлечения. На фасаде что-то условно безобидное, какие-то зверьки. А чуть глубже проваливаемся и видим, что там педофилия, зоофилия и прочие ужасы. Просто мы, родители, как правило, этих вещей даже не знаем. Не знаем, что основная опасность сегодня исходит даже не от социальных сетей, а от мессенджеров. Например, сегодня на комиссии мы обсуждали, что в AppStore и GoogleMarket в открытом доступе есть несколько приложений, где пасутся сотни тысяч педофилов. У одного такого приложения, которое я не хочу даже называть, порядка 30 миллионов скачиваний. Под видом прикола, игры дети скачивают абсолютно деструктивную вещь и могут оказаться в реально опасной ситуации. Родители же не всегда могут проконтролировать, чем ребёнок занимается в телефончике».
О каком именно приложении идёт речь, неизвестно. Однако, действительно, в раннем возрасте специалисты рекомендуют родителям контролировать или интересоваться у детей, какие сайты и приложения те используют и почему, т. е. узнать причины интереса и урегулировать вместе с ребёнком вопрос, насколько это безопасно и можно ли разделить полезный либо развлекательный контент с тем, который может ребёнку навредить.
«Безусловно, нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали — всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри, чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — высказался Цыганов.
Также в поддержку предложения позднее высказалась Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана, которая обозначила, что «эта субкультура направлена на расчеловечивание и дебилизацию. Особенно беззащитны перед такой модой дети». В своём Telegram-канале Волынец развивает тему деструктивности движения сообщества фурри, собирая новостные повестки и делясь ими со своими подписчиками.
23 апреля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошёл «XIII Форум безопасного Интернета», где выступила и детский омбудсмен:
«Новое движение, которому подвержены наши дети, — это подражание животным. И когда мы видели какие-то кадры из западных стран, когда дети и взрослые переодеваются в кошек и собак, полностью копируют поведение животных, едят из миски. Есть даже те, кто подражает, например, свиньям, едят из корыта, это стоит достаточно больших денег. Кто-то подражает кошкам, собакам, есть специальная одежда, которая тоже недёшево стоит. И вот теперь это началось у нас в России. Это называется фурри. Каким может быть комментарий — кроме как возмущение, явно отрицательная оценка?»
Однако нашлись и те, кто выступил против заявления детского омбудсмена Ирины Волынец — один из администраторов крупного фурри-сообщества написал в комментариях социальной сети СМИ «Газета.RU», что для борьбы с деструктивностью нужно «уметь воспитывать детей» или «вообще запретить общество»:
«Её высказывание является откровенно неверным и дезинформирующим, так как фурри-сообщество не имеет никакого отношения к поведению других людей и их подражаниям, ведь антропоморфные животные наоборот приравниваются к человеческим чертам. <…> Одно дело, когда в сути фэндома полностью разобрались, другое — когда увидели, что кто-то что-то сделал, и считают, что это сразу фэндом принуждает всех и это надо запретить. Это плохое мышление. Примеры антропоморфных животных есть и в мультиках, например, мультфильмы Советского Союза. <…> Персонажи, вопреки заявлению Ирины Волынец, не едят из кормушек и не ведут себя неподобающе, а наоборот, представляются как человеческий облик в стиле животного. Вообще я считаю, чтобы не было подобного, нужно уметь воспитывать детей или тогда вообще запретить общество, чтобы никто не контактировал просто с миром в целом».
Как рассказал журналистке Бел.Ру Алексей Королёв, подростки интересуются и вступают в фурри-фэндом, чтобы социализироваться, а также найти значимую для них группу по интересам и повысить самооценку.
«Ведь именно так ребята могут получить внимание, придать своей жизни красок и эстетики, освоить новые навыки: от изучения художественной анатомии до создания фурсьюта, а также уйти от рутины и „скучной“ жизни. Интерес к антропоморфной сексуальной тематике тоже может стать причиной увлечения фурри», — уточняет специалист.
Однако есть и свои риски у подобного увлечения из-за его непонимания либо осуждения.
Первое, как уточняет специалист, заключается в возможном возникновении буллинга из-за экзотичности увлечения и непонимания со стороны окружающих.
Второй фактор риска — это «нарушение границ между реальной личностью и фурсоной». Это происходит в том случае, когда подросток начинает ассоциировать себя со своим персонажем, не надевая костюм и уже не осознанно, как раньше, входя в образ, который создал для своей фурсоны.
Третий риск, который может возникнуть и повлиять на детей, это «зависимость или прямая эксплуатация со стороны более старших членов фурри-фэндома».
Алексей Королёв рекомендует также включиться в увлечение своего ребёнка и узнать причину, по которой его «зацепило» сообщество:
«Узнайте, какие потребности он закрывает, ищет ли значимую группу или развивает творческие навыки? Если поведение подростка приобретает проблемный характер — предложите или поищите вместе другие увлечения».
Второй рекомендацией станет напоминание подростку о важных правилах поведения в общественных местах в случае, когда с его стороны проявляется неприемлемое или агрессивное поведение «в неподходящих местах».
В отношении взаимодействия с окружающими следует объяснить ему, почему такое поведение можно назвать неуместным. Важно помнить, что разговор идёт конкретно о поведении ребёнка, а не о его личности. Данные вещи нельзя совмещать, чтобы ещё больше не навредить психике ребёнка и не ухудшить отношения между ним и родителями, которые являются важными фигурами в его жизни и для формирования личности.
«Третье: если увлечение детей начинает приносить вред его здоровью, влияет на отношения с окружающими или приобретает навязчивый характер — рассмотрите возможности обращения к специалистам», — предупреждает психолог ОГБУ Белгородской области «Центр информационной безопасности и психологической помощи».
Журналистка Бел.Ру пообщалась с некоторыми представителями субкультуры фурри, которые проживают в Белгороде. Интересным оказалось то, что многие просто не хотят или побаиваются отвечать из-за возможного и частого хейта и издевательств в свою сторону.
Однако есть и те, кто с радостью делятся своими историями и увлечениями. Анастасия - одна из них. Как рассказала девушка, о субкультуре фурри она узнала в 2020 году. Сообщество ей показалось довольно интересным, потому что с детства она любила животных, а также их рисовать. После этого Анастасия решила придумать своих персонажей и сделать маски по их образу и дизайну. По её мнению, культура фурри — это самовыражение.
Чем же девушку зацепила субкультура и что она для неё значит? На этот вопрос она ответила так:
«Тем, что тут очень добрые и отзывчивые люди, а ещё очень интересно развивать своего персонажа. Для меня это, наверное, как хобби, но если бы я жила в большом городе, то ходила бы на разные сходки. Эта субкультура стала для меня чем-то родным».
Также Анастасия рассказала, как к её увлечению относятся окружающие, легко ли в Белгороде встретить своего «соплеменника» и много ли их. Девушка поделилась, что в Белгороде не так просто найти тех, кто разделяет интерес. Но ей всё же удалось найти «отличных ребят и одну подругу из Губкина». И сейчас продолжает искать новых друзей, но пока что не может их найти.
Фурсона Анастасии — это пушистый фиолетовый кот по имени Лиран. Вот такой концепт-арт она показала.
Также она сделала заказ у мастера, чтобы воплотить желаемый фурсьют в жизнь.
А ещё в образе своего персонажа она побывала на косплей-фестивале в декабре и даже выступила там на дефиле.
«Если покупать костюм, то выйдет очень дорого. Но тут смотря какой у вас персонаж и какие материалы брать. <…> У нас (прим.: в сообществе фурри) есть художники и мастера, которые воплощают ваших персонажей в реальность. Фурри по большей части не любят из-за некоторых людей, которые публикуют в сеть контент категории 18+ и т. д., но пока что такие люди мне не попадались. Я надеюсь, что в Белгороде будет побольше пушистиков и будет больше фестивалей!» — поделилась сокровенным Анастасия с нашей журналисткой.
Есть и не самые приятные истории, которые с ней случались. Один раз, когда девушка ходила гулять, ещё в 2022 году, вызвали участкового. Но потом Анастасию отпустили и она возвратилась к прерванной прогулке. По мнению звонивших в правоохранительные органы, девушка «заманивала детей и убивала их».
«Но я просто гуляла в костюме со своими друзьями», — вспоминает белгородка.
Ещё одна девушка, с фурсоной драконом, ответила на вопросы журналистки Бел.Ру. Однако почти сразу же удалила сообщения. Надеемся, что наша журналистка её не напугала. Она успела упомянуть, что побаивается общаться, в том числе из-за тех людей, которые создают не самый приятный и осуждаемый и в обществе, и в самой субкультуре контент (речь идёт о контенте 18+ - прим. ред.), и переживает о том, как это может повлиять на сообщество фурри.