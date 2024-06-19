Кусаются и ходят на четвереньках? Кто такие фурри и опасны ли они для других людей

Однако есть и те, кто с радостью делятся своими историями и увлечениями. Анастасия - одна из них. Как рассказала девушка, о субкультуре фурри она узнала в 2020 году. Сообщество ей показалось довольно интересным, потому что с детства она любила животных, а также их рисовать. После этого Анастасия решила придумать своих персонажей и сделать маски по их образу и дизайну. По её мнению, культура фурри — это самовыражение.