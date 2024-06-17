Жених и невеста в возрасте 70+ решились на брак в Белгородской области

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С начала лета в Белгородской области в брак вступили 550 пар. Самый популярный возраст женихов — 25-29 лет. Замуж же выходили белгородки в основном в возрасте от 18 до 24 лет. Помимо этого, летом вступили в брак невеста и жених старше 70 лет.
500-я пара зарегистрировала брак в Старом Осколе, 920-я — в Белгороде.
Напомним, что в конце мая в красивую дату, 24 мая, планировали расписаться 77 пар в Белгородской области. Большая часть молодожёнов должна была заключить брак в областном центре.