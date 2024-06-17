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Свадьба

Жених и невеста в возрасте 70+ решились на брак в Белгородской области

17 июня 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

За две недели лета в Белгородской области сыграли свадьбу 550 пар

Женились в основном мужчины от 25 до 29 лет. Невесты были чуть моложе. Также в этот период зарегистрировали брак мужчина и женщина старше 70 лет. Подробности сообщила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко.

С начала лета в Белгородской области в брак вступили 550 пар. Самый популярный возраст женихов — 25-29 лет. Замуж же выходили белгородки в основном в возрасте от 18 до 24 лет. Помимо этого, летом вступили в брак невеста и жених старше 70 лет.

500-я пара зарегистрировала брак в Старом Осколе, 920-я — в Белгороде.

Напомним, что в конце мая в красивую дату, 24 мая, планировали расписаться 77 пар в Белгородской области. Большая часть молодожёнов должна была заключить брак в областном центре.

В конце мая 77 белгородских пар сыграет свадьбу в красивую дату
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Загс#Свадьба#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна слюсаренко
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