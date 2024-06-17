Владельцы «Островка» должны заплатить 8,4 млн рублей за ущерб природе

За время рассмотрения дела по ходатайству ответчика была назначена судебная экспертиза. Её проводили эксперты организации «Комитет судебных экспертов». Специалисты должны были ответить на несколько вопросов. Один из них касался выполнения мероприятий по рекультивации нарушенных земель в границах земельного участка урочища Пески. Второй вопрос: «Являлись ли проведённые мероприятия достаточными для возмещения вреда, причинённого окружающей среде?».