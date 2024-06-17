Владельцы «Островка» должны заплатить 8,4 млн рублей за ущерб природе

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:45
В 2021 году управление лесами Белгородской области (сейчас министерство природопользования региона) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании УК «Сосновый бор». Истец потребовал взыскать ущерб в размере 8,4 млн рублей, расторгнуть договор аренды лесного участка и погасить записи в ЕГРП.
За время рассмотрения дела по ходатайству ответчика была назначена судебная экспертиза. Её проводили эксперты организации «Комитет судебных экспертов». Специалисты должны были ответить на несколько вопросов. Один из них касался выполнения мероприятий по рекультивации нарушенных земель в границах земельного участка урочища Пески. Второй вопрос: «Являлись ли проведённые мероприятия достаточными для возмещения вреда, причинённого окружающей среде?».
По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил иск частично. Он постановил взыскать с УК «Сосновый бор» 8,4 млн рублей ущерба. А в удовлетворении остальной части иска отказал. Решение может быть обжаловано в месячный срок.
Напомним, у компании УК «Сосновый бор» с 2018 года есть право пользования участком на Белгородском водохранилище, в том числе для рекреационных целей, а также право пользования двумя лесными участками. Один компания арендует с 2013 года, а второй — с 2014-го.
В 2020 году Белгородское лесничество составило административный протокол за самовольное занятие лесных участков в районе Белгородского водохранилища, а районная прокуратура внесла «Сосновому бору» представление.
Владельцем «Соснового бора» является Борис Деденев. По итогам 2023 года компания отчиталась о 2 млн рублей выручки и 15 000 рублей чистой прибыли.