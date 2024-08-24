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Министерство природопользования

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2024
На территории Белгородской области продлили особый противопожарный режим
В региональное постановление внесли необходимые изменения. Об этом сообщили в региональном правительстве.
24 августа, 14:30
Владельцы «Островка» должны заплатить 8,4 млн рублей за ущерб природе
Дело рассматривали в суде с 2021 года. Решение было принято в июне 2024-го. Однако в течение месяца одна из сторон его может обжаловать.
17 июня, 05:45
2023
Белгородский министр природопользования получил штраф за проезд в неположенном месте
Роман Татаринцев получил штраф в размере 2 тыс. рублей. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».
9 апреля 2023, 13:36
2022
Гладков: В белгородских лесах всё не так хорошо, как докладывают
5 апреля 2022, 07:58

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