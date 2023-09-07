Суд возобновил дело по иску к компании «Сосновый бор» о взыскании 8,4 млн руб. ущерба

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
В 2022 году областное управление лесами (сейчас региональное министерство природопользования) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании УК «Сосновый бор» и попросило взыскать ущерб в размере 8,4 млн рублей, расторгнуть договор аренды лесного участка и погасить записи в ЕГРП.
В ходе судебного разбирательства к участию в деле в качестве третьих лиц привлекли ОКУ «Белгородское лесничество» и региональную прокуратуру.
В конце 2022 года по ходатайству ответчика по делу назначили судебную экспертизу. Её поручили провести специалистам фирмы «Комитет Судебных Экспертов». Во время очередного заседания срок проведения экспертизы продлили.
В итоге 6 сентября суд вынес определение о возобновлении производства по делу. Следующее заседание состоится 23 октября.
Напомним, как ранее стало известно, у компании УК «Сосновый бор» с 2018 года есть право (по состоянию на 2022 год) пользования участком на Белгородским водохранилище, в том числе для рекреационных целей, а также право пользования двумя лесными участками. Один компания арендует с 2013 года, а второй — с 2014-го.