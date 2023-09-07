Суд возобновил дело по иску к компании «Сосновый бор» о взыскании 8,4 млн руб. ущерба

Напомним, как ранее стало известно, у компании УК «Сосновый бор» с 2018 года есть право (по состоянию на 2022 год) пользования участком на Белгородским водохранилище, в том числе для рекреационных целей, а также право пользования двумя лесными участками. Один компания арендует с 2013 года, а второй — с 2014-го.