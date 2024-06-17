Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Бойцы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Также российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты.
За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152 мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю.