Что происходит на Харьковском направлении? Отвечает Минобороны

Бойцы «Севера» уничтожили боевую машину РСЗО «Град» ВСУ

Как сообщает Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 300 военных и технику.