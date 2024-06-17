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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Бойцы «Севера» уничтожили боевую машину РСЗО «Град» ВСУ

Что происходит на Харьковском направлении? Отвечает Минобороны

17 июня 2024, 12:41
Фото: 1MI

Бойцы «Севера» уничтожили боевую машину РСЗО «Град» ВСУ

Как сообщает Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 300 военных и технику.
Сюжет
СВО

Бойцы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Также российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты.

За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152 мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю.

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#Алина Харина#Общество#Север#Харьковская область#СВО#Харьковское направление
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