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Updated Сегодня, 10:39

Набережная в Ракитянском районе

В Белгородской области появилось новое место для регистрации брака

13 июня 2024, 10:39
Фото: Правительство Белгородской области
Набережная в Ракитянском районе
В перечень мест для торжественной регистрации брака внесли набережную левого берега реки Ракита в Ракитянском районе. Изменения внесли в постановление правительства области. Документ подписал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области появилось новое место для регистрации брака. Теперь молодожёны смогут проводить свадебные церемонии на набережной левого берега реки Ракита. Она находится в Ракитянском районе. Церемонии там будут проводить с 1 мая по 30 сентября.

Отметим, что набережную благоустроили в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Территорию разделили на три функциональные зоны: свадебную, семейную и молодёжную.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Брак#Ракитянский район#Свадьба#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Торжественная церемония
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