Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Белгородской области появилось новое место для регистрации брака. Теперь молодожёны смогут проводить свадебные церемонии на набережной левого берега реки Ракита. Она находится в Ракитянском районе. Церемонии там будут проводить с 1 мая по 30 сентября.
Отметим, что набережную благоустроили в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Территорию разделили на три функциональные зоны: свадебную, семейную и молодёжную.