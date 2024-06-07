Администрация Белгорода обновит фасад здания на Чумичова за 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Администрация города Белгорода ищет исполнителя работ по ремонту здания на улице Чумичова. Фасад дома №31А хотят отремонтировать за 1,3 млн рублей. Подача заявок продлится до 10 июня. Ранее такая закупка уже появлялась, но исполнителя не нашли.
В этом доме располагаются управление Белгорблагоустройства, комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода и управление потребительского рынка департамента экономического развития городской администрации.
Согласно документом закупки, на фасаде обновят штукатурку и утеплят дом. На готовый фасад нанесут декоративную штукатурку.
Ремонтные работы будут проходить только снаружи здания и не коснутся крыши и окон.