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Published Сегодня, 12:35

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Администрация Белгорода обновит фасад здания на Чумичова за 1,3 млн рублей

Администрация Белгорода обновит фасад здания на Чумичова за 1,3 млн рублей

7 июня 2024, 12:35
Фото: 1MI
На ремонт здания, где находятся несколько управлений мэрии и комитет имущественных и земельных отношений, выделили 1,3 млн рублей. Что ещё известно о закупке — в материале Бел.Ру.

Администрация города Белгорода ищет исполнителя работ по ремонту здания на улице Чумичова. Фасад дома №31А хотят отремонтировать за 1,3 млн рублей. Подача заявок продлится до 10 июня. Ранее такая закупка уже появлялась, но исполнителя не нашли.

В этом доме располагаются управление Белгорблагоустройства, комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода и управление потребительского рынка департамента экономического развития городской администрации.

Согласно документом закупки, на фасаде обновят штукатурку и утеплят дом. На готовый фасад нанесут декоративную штукатурку.

Ремонтные работы будут проходить только снаружи здания и не коснутся крыши и окон.

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#Алёна Мальцева#Ремонт#Администрация Белгорода#Новости Белгорода#Департамент экономического развития#Здание#Комитет имущественных и земельных отношений#Белгород#Управление потребительского рынка#Чумичова
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