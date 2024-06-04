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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

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Updated Сегодня, 18:34

В Белгородском районе водитель насмерть сбил 10-летнего ребёнка

В Белгородском районе водитель насмерть сбил 10-летнего ребёнка

4 июня 2024, 18:32
Фото: ГИБДД по Белгородской области
Происшествие произошло в микрорайоне ИЖС. В результате ДТП ребёнок скончался на месте. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Сюжет
ДТП

По информации ведомства, около 18:00 в микрорайоне ИЖС Разумное-71 в Белгородском районе произошло смертельное ДТП. В районе дома №2а на ул. Мирная 24-летний водитель за рулём LADA Vesta проехал на светофоре на красный свет и сбил 10-летнего ребёнка.

Видео: ГИБДД по Белгородской области

Несовершеннолетний ехал по регулируемому пешеходному переходу на самокате на зелёный свет.

В результате ДТП ребёнок скончался на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

Один ребёнок погиб, ещё семеро ранены в ДТП, произошедших по вине самих детей
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#Кристина Семенчук#Видео#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Ребенок#ИЖС#Светофор#Пешеходный переход#Белгород#Микрорайон#Белгородское районе
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