В Белгородском районе водитель насмерть сбил 10-летнего ребёнка

По информации ведомства, около 18:00 в микрорайоне ИЖС Разумное-71 в Белгородском районе произошло смертельное ДТП. В районе дома №2а на ул. Мирная 24-летний водитель за рулём LADA Vesta проехал на светофоре на красный свет и сбил 10-летнего ребёнка.