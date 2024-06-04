В Белгородском районе водитель насмерть сбил 10-летнего ребёнка

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
По информации ведомства, около 18:00 в микрорайоне ИЖС Разумное-71 в Белгородском районе произошло смертельное ДТП. В районе дома №2а на ул. Мирная 24-летний водитель за рулём LADA Vesta проехал на светофоре на красный свет и сбил 10-летнего ребёнка.
Несовершеннолетний ехал по регулируемому пешеходному переходу на самокате на зелёный свет.
В результате ДТП ребёнок скончался на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.