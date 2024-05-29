Опасны ли электросамокаты? Что со статистикой ДТП с ними в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По информации ведомства, в 2022 году происшествий на дорогах с участием водителей электросамокатов не было. В 2023 году зарегистрировали девять ДТП, а в текущем году — одно.
В прошлом году при участии водителей электросамокатов произошло три аварии с пострадавшими, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести. А в текущем году зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими. Один человек погиб.
Всего по вине водителей электросамокатов в 2023 году произошло четыре аварии, а в 2024 году — одна.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру провели опрос и выяснили, что почти половина опрошенных белгородцев попросила убрать электросамокаты с улиц.