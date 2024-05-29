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Один белгородец погиб в авариях с электросамокатом с начала 2024 года

Опасны ли электросамокаты? Что со статистикой ДТП с ними в Белгородской области

29 мая 2024, 13:50
Фото: 1MI

Один белгородец погиб в авариях с электросамокатом с начала 2024 года

Всего за два года в Белгородской агломерации зафиксировали 10 аварий с участием водителей электросамокатов. Пострадали три человека. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном управлении МВД.
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ДТП

По информации ведомства, в 2022 году происшествий на дорогах с участием водителей электросамокатов не было. В 2023 году зарегистрировали девять ДТП, а в текущем году — одно.

В прошлом году при участии водителей электросамокатов произошло три аварии с пострадавшими, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести. А в текущем году зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими. Один человек погиб.

Всего по вине водителей электросамокатов в 2023 году произошло четыре аварии, а в 2024 году — одна.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру провели опрос и выяснили, что почти половина опрошенных белгородцев попросила убрать электросамокаты с улиц.

Почти половина опрошенных белгородцев попросила убрать электросамокаты с улиц
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