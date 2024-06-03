Один ребёнок погиб, ещё семеро ранены в ДТП, произошедших по вине самих детей

В Белгородской области растёт число ДТП по вине детей

В этом году в Белгородской области зарегистрировали восемь ДТП, в которых дети сами же нарушили правила дорожного движения. Один ребёнок погиб, сообщает Госавтоинспекция.

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