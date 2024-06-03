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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Дети

Один ребёнок погиб, ещё семеро ранены в ДТП, произошедших по вине самих детей

3 июня 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
Дети

В Белгородской области растёт число ДТП по вине детей

В этом году в Белгородской области зарегистрировали восемь ДТП, в которых дети сами же нарушили правила дорожного движения. Один ребёнок погиб, сообщает Госавтоинспекция.
Сюжет
ДТП

Некоторые ДТП происходят по вине самих детей — соответствующую тему подняли на заседании с участием Госавтоинспекции и уполномоченного по правам ребёнка.

В 2024 году в Белгородской области зарегистрировали восемь таких аварий. Показатель увеличился в сравнении с прошлым годом. В результате аварий один ребёнок погиб, ещё семеро пострадали.

Рост таких ДТП отмечается в нескольких районах области. Основные причины аварий — неожиданный выход детей из-за стоящего транспорта, переход в неположенном месте, следование по «зебре» на велосипеде, не спешившись.

В некоторых случаях также отмечают управление электросамокатами в слишком юном возрасте. Ответственность должны нести и родители, однако иногда наблюдается недостаточный контроль с их стороны, заявили на заседании.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#ДТП#Аварии#Дети#Родители#Новости Белгорода#Белгород
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