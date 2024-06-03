Один ребёнок погиб, ещё семеро ранены в ДТП, произошедших по вине самих детей

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Некоторые ДТП происходят по вине самих детей — соответствующую тему подняли на заседании с участием Госавтоинспекции и уполномоченного по правам ребёнка.
В 2024 году в Белгородской области зарегистрировали восемь таких аварий. Показатель увеличился в сравнении с прошлым годом. В результате аварий один ребёнок погиб, ещё семеро пострадали.
Рост таких ДТП отмечается в нескольких районах области. Основные причины аварий — неожиданный выход детей из-за стоящего транспорта, переход в неположенном месте, следование по «зебре» на велосипеде, не спешившись.
В некоторых случаях также отмечают управление электросамокатами в слишком юном возрасте. Ответственность должны нести и родители, однако иногда наблюдается недостаточный контроль с их стороны, заявили на заседании.