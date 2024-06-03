В России подняли вопрос о сокращённой рабочей неделе для женщин с детьми

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Депутаты Госдумы анонсировали законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели для женщин, у которых двое и более несовершеннолетних детей.
Продолжительность рабочей недели, согласно инициативе, должна составить 39 часов. В сопроводительной записке законопроекта отмечается, что такое сокращение рабочего времени может применяться только в случае, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для данной категории сотрудниц.
Однако, как уточняет ТАСС, кабмин уже попросил переработать представленный законопроект. В правительстве РФ напомнили, что для женщин с детьми уже установлены некоторые меры поддержки. Кроме того, кабин опасается, что принятие законопроекта в исходной редакции может привести к «снижению конкурентоспособности работников из числа женщин с двумя и более детьми на рынке труда».