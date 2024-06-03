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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Дети

В России подняли вопрос о сокращённой рабочей неделе для женщин с детьми

3 июня 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с детьми попросили изменить

Депутаты Госдумы анонсировали законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели до 39 часов для женщин, у которых двое или более несовершеннолетних детей. Об этом сообщает «‎УтроNews».
Сюжет
Госдума

Депутаты Госдумы анонсировали законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели для женщин, у которых двое и более несовершеннолетних детей.

Продолжительность рабочей недели, согласно инициативе, должна составить 39 часов. В сопроводительной записке законопроекта отмечается, что такое сокращение рабочего времени может применяться только в случае, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для данной категории сотрудниц.

Однако, как уточняет ТАСС, кабмин уже попросил переработать представленный законопроект. В правительстве РФ напомнили, что для женщин с детьми уже установлены некоторые меры поддержки. Кроме того, кабин опасается, что принятие законопроекта в исходной редакции может привести к «снижению конкурентоспособности работников из числа женщин с двумя и более детьми на рынке труда».

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#Маргарита Водолажская#Общество#Госдума#Законопроект#Сокращённая рабочая неделя#Женщины с детьми
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