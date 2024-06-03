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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Штормовой ветер

На соседний с Белгородской областью регион обрушилась стихия

3 июня 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
Штормовой ветер

В Курске рассказали о последствиях штормового ветра и дождя с грозой

Ураган обрушился на город минувшей ночью. В городе повалило деревья, отключалось электричество, сообщают «Курские известия» со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.

Минувшей ночью в Курске прошёл сильный дождь с грозой и штормовой ветер. С полуночи до утра в ЕДДС поступило 11 сообщений об упавших деревьях. На одних улицах деревья перекрыли проезд, на других повредили автомобили.

Около 03:00 на трансформаторной подстанции произошло аварийное отключение. Без света временно остались 380 частных домов на трёх улицах города.

Также местные жители сообщали о залитых крышах и ливнёвках, повреждённых опорах ЛЭП.

Обслуживающие организации и управляющие компании устраняют последствия непогоды.

Пострадали дома, машины, деревья: Белгородскую область накрыл ураганный ветер
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#Алина Харина#Общество#Курская область#Непогода#Гроза#Черноземье#Ливень#Штормовой ветер
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