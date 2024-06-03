На соседний с Белгородской областью регион обрушилась стихия

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Минувшей ночью в Курске прошёл сильный дождь с грозой и штормовой ветер. С полуночи до утра в ЕДДС поступило 11 сообщений об упавших деревьях. На одних улицах деревья перекрыли проезд, на других повредили автомобили.
Около 03:00 на трансформаторной подстанции произошло аварийное отключение. Без света временно остались 380 частных домов на трёх улицах города.
Также местные жители сообщали о залитых крышах и ливнёвках, повреждённых опорах ЛЭП.
Обслуживающие организации и управляющие компании устраняют последствия непогоды.