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С начала СВО в Белгородской области отремонтировали 7000 автомобилей

С начала СВО в Белгородской области отремонтировали 7000 автомобилей

31 мая 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Правительство региона отмечает, что выплаты компенсаций проходят после экспертной оценки.


С начала СВО в Белгородской области восстановили примерно 7000 повреждённых во время обстрелов автомобилей. Выплаты денежных компенсаций осуществляют после проведения экспертной оценки.

Власти отмечают, что процедура восстановления повреждённых автомобилей не очень сложная. После обращения владельца машину вносят в общий реестр, потом специалисты приезжают на место и проводят осмотр. После этого принимается решение о ремонте или выплате денежной компенсации, которая рассчитывается исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что учитываются только повреждения, которые получил автомобиль в результате атак ВСУ.

Правительство Белгородской области напомнило, что при обнаружении повреждений у машины нужно сообщить об этом по номеру 112 или в управляющую компанию. Им нужно указать адрес, номер автомобиля и контактную информацию.

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