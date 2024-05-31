С начала СВО в Белгородской области отремонтировали 7000 автомобилей

Власти отмечают, что процедура восстановления повреждённых автомобилей не очень сложная. После обращения владельца машину вносят в общий реестр, потом специалисты приезжают на место и проводят осмотр. После этого принимается решение о ремонте или выплате денежной компенсации, которая рассчитывается исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что учитываются только повреждения, которые получил автомобиль в результате атак ВСУ.