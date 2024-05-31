С начала СВО в Белгородской области отремонтировали 7000 автомобилей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
С начала СВО в Белгородской области восстановили примерно 7000 повреждённых во время обстрелов автомобилей. Выплаты денежных компенсаций осуществляют после проведения экспертной оценки.
Власти отмечают, что процедура восстановления повреждённых автомобилей не очень сложная. После обращения владельца машину вносят в общий реестр, потом специалисты приезжают на место и проводят осмотр. После этого принимается решение о ремонте или выплате денежной компенсации, которая рассчитывается исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что учитываются только повреждения, которые получил автомобиль в результате атак ВСУ.
Правительство Белгородской области напомнило, что при обнаружении повреждений у машины нужно сообщить об этом по номеру 112 или в управляющую компанию. Им нужно указать адрес, номер автомобиля и контактную информацию.