Белгородец после начала СВО решил заняться торговлей палёным алкоголем

С марта 2022 года осуждённый, который был индивидуальным предпринимателем, купил более двух тысяч бутылок алкогольной продукции, которые не имеют специальных акцизных марок, и больше тысячи пачек сигарет. Общая сумма покупки превысила миллион рублей. Товары хранились им по месту жительства и в принадлежащих ему магазинах без соответствующей лицензии, после мужчина продавал их жителям.