Белгородец после начала СВО решил заняться торговлей палёным алкоголем

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
С марта 2022 года осуждённый, который был индивидуальным предпринимателем, купил более двух тысяч бутылок алкогольной продукции, которые не имеют специальных акцизных марок, и больше тысячи пачек сигарет. Общая сумма покупки превысила миллион рублей. Товары хранились им по месту жительства и в принадлежащих ему магазинах без соответствующей лицензии, после мужчина продавал их жителям.
Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, совершенные в особо крупном размере; закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере).
Виновному лицу назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.