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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:34

За активное и плодотворное сотрудничество

За активное и плодотворное сотрудничество

29 мая 2024, 10:31
Фото: «Белгородэнерго»
Вчера, в День пограничника, директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов и коллектив отмечены благодарственными письмами начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Сергея Ерилова.
Сюжет
СВО

Погрануправление отметило «активную и плодотворную помощь энергетиков в обеспечении надежной охраны Российско-украинской границы в условиях проведения СВО и выполнения своего профессионального долга с риском для жизни», сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Сотрудники «Белгородэнерго» принимают непосредственное участие в работах на приграничных территориях, в режиме 24/7 обеспечивая подачу электроэнергии жителям региона. Тесное межведомственное взаимодействие и профессионализм сотрудников пограничного управления помогают белгородским энергетикам оперативно, самоотверженно, на высоком уровне обеспечивать надежную работу электросетевого комплекса.

Фото: "Белгородэнерго"
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Российско-украинская граница#Белгородэнерго#Энергетики#Пограничник#Пограничное управление ФСБ#СВО
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