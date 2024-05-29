За активное и плодотворное сотрудничество

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Погрануправление отметило «активную и плодотворную помощь энергетиков в обеспечении надежной охраны Российско-украинской границы в условиях проведения СВО и выполнения своего профессионального долга с риском для жизни», сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Сотрудники «Белгородэнерго» принимают непосредственное участие в работах на приграничных территориях, в режиме 24/7 обеспечивая подачу электроэнергии жителям региона. Тесное межведомственное взаимодействие и профессионализм сотрудников пограничного управления помогают белгородским энергетикам оперативно, самоотверженно, на высоком уровне обеспечивать надежную работу электросетевого комплекса.