Щавель или белый шоколад? Топ-3 необычных рецепта пирожков с клубникой

Тесто для представленных ниже пирожков можно делать любое: например, то, которое раскатывают в вашей семье уже долгие годы, или новое, которое именно вам пришлось по душе. Однако, если у вас на примете нет никакой вариации вкусного теста для пирожков с клубникой, воспользуйтесь стандартным: