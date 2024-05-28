Щавель или белый шоколад? Топ-3 необычных рецепта пирожков с клубникой

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Тесто для представленных ниже пирожков можно делать любое: например, то, которое раскатывают в вашей семье уже долгие годы, или новое, которое именно вам пришлось по душе. Однако, если у вас на примете нет никакой вариации вкусного теста для пирожков с клубникой, воспользуйтесь стандартным:
Теперь давайте приступим к рецептам необычных начинок.
Звучит довольно необычно, однако вкус понравится многим. Для пирожков нужно взять 200 грамм клубники и 50 грамм щавеля. Не стоит забывать и о сахаре: в данную начинку нужно будет добавить 100 грамм.
В самом начале нужно взяться за щавель: его следует тщательно помыть и выложить на сковородку. На огне его нужно продержать буквально две-три минуты, чтобы он уменьшился в объёме.
На небольшой кружок теста стоит выложить немного щавеля — рекомендуется делать по вкусу, поэтому можно экспериментировать. Доложить к нему две ягоды клубники и присыпать всё сахаром.
Многие из нас любят шоколад и клубнику по-отдельности, но пробовали ли вы когда-нибудь приготовить пирожки с клубникой и шоколадом вместе? Подойдёт и горький или молочный шоколад, однако для любителей изысков стоит попробовать пирожки с белым шоколадом.
Трудностей в ходе готовки никаких возникнуть не должно, поскольку требуется только 300 грамм клубники, 90 грамм шоколада и 30 грамм сахара.
Итак, всю имеющуюся клубнику нужно сложить в сотейник, добавить сахар и тушить до размягчения. Получившуюся массу стоит размять в пюре и добавить внутрь шоколад, после чего размешать и остудить.
Если же вам хочется ощущать вкус шоколада сильнее, то рекомендуем класть в пирожки целые ягоды клубники, а шоколад перед добавлением в пирожки растопить в сотейнике с небольшим количеством сливочного масла.
Ещё один ингредиент, который любят многие, но редко пытаются экспериментировать с ним в других блюдах — банан. Самым очевидным и простым вариантом эксперимента можно считать добавление банана в пирожки с клубникой — звучит стандартно, но вкус получается интересный.
Для начинки следует разрезать на небольшие кусочки 150 грамм клубники и 500 грамм бананов. Выложить их на части теста и посыпать сверху сахаром по вкусу. Учитывайте, что банан придаст сладости пирожкам, а клубника, наоборот, — кислинки.
Для рецепта можно брать и другое количество бананов и клубники: всё зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Если пирожки вам нравятся, но хочется попробовать что-то новое, то можно заменить обычный вариант дрожжевого теста на альтернативный. Например, вместо пирожков сделать слойки.
Либо использовать то же самое дрожжевое тесто, но вместо закрытых пирожков сделать открытые булочки. Для этого любую начинку следует размять в пюре и равномерно размазать её по всей площади прямоугольного теста: раскатывайте его насколько сможете — толщина не должна превышать один сантиметр.
После нанесения начинки тесто следует скрутить в рулет и разрезать получившуюся «колбаску» на равные части, а затем выпекать в духовке. После приготовления верх изделия можно полить шоколадом.
Напомним, что ранее мы объясняли, как можно выбрать в магазине безопасную и вкусную клубнику или вырастить вкусную самостоятельно на собственном огороде. Также мы рассказывали, есть ли в ранней клубнике хотя бы толика полезности, и сколько за неё просят в магазинах.