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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Щавель или белый шоколад? Топ-3 необычных рецепта пирожков с клубникой

Щавель или белый шоколад? Топ-3 необычных рецепта пирожков с клубникой

28 мая 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
Сезон клубники уже начался, а это значит, что пора задуматься о рецептах пирожков с клубничной начинкой. Редакция Бел.Ру подготовила для читателей список самых необычных, но вкусных рецептов с клубникой. Читайте в нашем материале.

Тесто для представленных ниже пирожков можно делать любое: например, то, которое раскатывают в вашей семье уже долгие годы, или новое, которое именно вам пришлось по душе. Однако, если у вас на примете нет никакой вариации вкусного теста для пирожков с клубникой, воспользуйтесь стандартным:

  • Раскрошите 25 грамм свежих дрожжей в одном стакане молока и добавьте туда две столовые ложки сахара и одну столовую ложку муки. Получившуюся смесь необходимо закрыть пищевой плёнкой и убрать в тепло на 15 минут;
  • За это время можно смешать просеянные 465 грамм муки со слегка вбитым яйцом и добавить три столовые ложки растительного масла и щепотку соли;
  • Затем нужно влить настоявшуюся смесь, замесить тесто, накрыть тканевым полотенцем и убрать настаиваться на полтора часа.

Теперь давайте приступим к рецептам необычных начинок.

Пирожки с клубникой и щавелем

Звучит довольно необычно, однако вкус понравится многим. Для пирожков нужно взять 200 грамм клубники и 50 грамм щавеля. Не стоит забывать и о сахаре: в данную начинку нужно будет добавить 100 грамм.

В самом начале нужно взяться за щавель: его следует тщательно помыть и выложить на сковородку. На огне его нужно продержать буквально две-три минуты, чтобы он уменьшился в объёме.

На небольшой кружок теста стоит выложить немного щавеля — рекомендуется делать по вкусу, поэтому можно экспериментировать. Доложить к нему две ягоды клубники и присыпать всё сахаром.

Для рецептов можно брать как целую клубнику, так и клубничное пюре.Для рецептов можно брать как целую клубнику, так и клубничное пюре.
Для рецептов можно брать как целую клубнику, так и клубничное пюре.
Фото: 1MI

Пирожки с клубникой и белым шоколадом

Многие из нас любят шоколад и клубнику по-отдельности, но пробовали ли вы когда-нибудь приготовить пирожки с клубникой и шоколадом вместе? Подойдёт и горький или молочный шоколад, однако для любителей изысков стоит попробовать пирожки с белым шоколадом.

Трудностей в ходе готовки никаких возникнуть не должно, поскольку требуется только 300 грамм клубники, 90 грамм шоколада и 30 грамм сахара.

Итак, всю имеющуюся клубнику нужно сложить в сотейник, добавить сахар и тушить до размягчения. Получившуюся массу стоит размять в пюре и добавить внутрь шоколад, после чего размешать и остудить.

Если же вам хочется ощущать вкус шоколада сильнее, то рекомендуем класть в пирожки целые ягоды клубники, а шоколад перед добавлением в пирожки растопить в сотейнике с небольшим количеством сливочного масла.

Чтобы облегчить себе задачу, можно взять кондитерский шоколад вместо магазинного.Чтобы облегчить себе задачу, можно взять кондитерский шоколад вместо магазинного.
Чтобы облегчить себе задачу, можно взять кондитерский шоколад вместо магазинного.
Фото: 1MI

Пирожки с клубникой и бананом

Ещё один ингредиент, который любят многие, но редко пытаются экспериментировать с ним в других блюдах — банан. Самым очевидным и простым вариантом эксперимента можно считать добавление банана в пирожки с клубникой — звучит стандартно, но вкус получается интересный.

Для начинки следует разрезать на небольшие кусочки 150 грамм клубники и 500 грамм бананов. Выложить их на части теста и посыпать сверху сахаром по вкусу. Учитывайте, что банан придаст сладости пирожкам, а клубника, наоборот, — кислинки.

Для рецепта можно брать и другое количество бананов и клубники: всё зависит от ваших вкусовых предпочтений.

500 грамм — это примерно два стандартных банана.500 грамм — это примерно два стандартных банана.
500 грамм — это примерно два стандартных банана.
Фото: 1MI

Какая есть альтернатива?

Если пирожки вам нравятся, но хочется попробовать что-то новое, то можно заменить обычный вариант дрожжевого теста на альтернативный. Например, вместо пирожков сделать слойки.

Либо использовать то же самое дрожжевое тесто, но вместо закрытых пирожков сделать открытые булочки. Для этого любую начинку следует размять в пюре и равномерно размазать её по всей площади прямоугольного теста: раскатывайте его насколько сможете — толщина не должна превышать один сантиметр.

После нанесения начинки тесто следует скрутить в рулет и разрезать получившуюся «колбаску» на равные части, а затем выпекать в духовке. После приготовления верх изделия можно полить шоколадом.

Напомним, что ранее мы объясняли, как можно выбрать в магазине безопасную и вкусную клубнику или вырастить вкусную самостоятельно на собственном огороде. Также мы рассказывали, есть ли в ранней клубнике хотя бы толика полезности, и сколько за неё просят в магазинах.

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#Александра Склярова#Общество#Клубника#Еда#Рецепты
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