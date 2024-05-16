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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Выращенная на огороде клубника

Как правильно высадить клубнику, чтобы собирать урожай с весны до осени?

16 мая 2024, 10:04
Фото: 1MI
Выращенная на огороде клубника
Купить клубнику в магазинах может каждый, а вот вырастить её самостоятельно уже труднее. Зато потраченные на это силы и время дадут свой результат: сочную и ароматную клубнику можно будет есть долгое время. Начать выращивать ягоду можно и в мае: о том, как это сделать правильно, — в нашем материале.

Какие сорта или саженцы выбрать?

От того, какой сорт выбрать, будет зависеть внешний вид ягоды и её вкус. Всего сортов существует больше сотни, однако все их можно разделить на те, которые дают урожай в середине лета, и на те, которые плодоносят «волнами», поэтому клубнику с таких кустов можно собрать и поздней осенью. Для того, чтобы есть домашнюю клубнику весь летний сезон, достаточно посадить на своём участки сорта с разным сроком созревания.

Есть несколько правил, которые помогут подобрать подходящий сорт ягоды:

  1. Необходимо выбрать с высоким количеством сахара в ягоде, привлекательной формой, ярким и непятнистым цветом и ощутимым ароматом;
  2. Время хранения не должно быть маленьким;
  3. Клубнику можно перевозить;
  4. Способность сорта дать большое количество ягод и высокая вероятность созревания первого сорта;
  5. Устойчивость к холодам;
  6. Иммунитет к заболеваниям.

Можно купить и уже сформированный кустик — саженцы. Всего есть два основных вида: с открытой корневой системой (фриго) и маленькие кустики, выращенные в горшках (кассетная рассада). Второй вид гораздо проще использовать неопытным садоводам.

Когда начинать сажать?

Высаживать ягоду начинают после наступления тёплой погоды или до заморозков, то есть, в весенний и осенний сезоны. В центральных регионах России клубнику начинают высаживать в конце апреля или в начале мая, так что успеть посадить плодоносящий вкусными ягодами куст ещё можно. Главное, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 8-10 градусов тепла.

Высаживать клубнику можно и в конце мая: в этот период предпочтение стоит отдать ремонтантным сортам — тем, которые созревают «волнами». В данном случае саженцы таких сортов можно выбирать любые, поскольку даже маленький куст за летний сезон может дать хорошую урожайность.

По словам специалистов, важно не дать созреть первым ягодам: когда те уже появились на кустах, но ещё не обрели красный цвет, необходимо их сорвать. Обычно таких ягод вырастает всего две или три штуки. После их срыва активную урожайность стоит ждать примерно через месяц.

При правильном выборе сорта и уходе клубничный куст может дать большой и сочный урожай.При правильном выборе сорта и уходе клубничный куст может дать большой и сочный урожай.
При правильном выборе сорта и уходе клубничный куст может дать большой и сочный урожай.
Фото: 1MI

Как высадить правильно?

Пошаговая инструкция выглядит так:

  1. Нужно подготовить грунт и сделать в нём грядку. Для этого необходимо выбрать плоский участок земли, находящийся на солнце, и пометить границы. Проще всего ухаживать за теми кустами, которые размещены на высоких грядках;
  2. Далее стоит выбрать подходящую вам схему посадки: в один или в два ряда. В первом случае расстояние между кустами должно составлять примерно 25-40 сантиметров, во втором — около 30 сантиметров;
  3. Перед высадкой следует внимательно осмотреть корни и листву саженцев, чтобы на них не было ни гнили, ни плесени. Корни не нужно обрезать или расправлять: рассаду помещают в грядку вместе с имеющейся на ней землёй;
  4. Глубина лунок должна быть не менее 7 и не более 10 сантиметров;
  5. В каждую лунку следует поместить по одному саженцу, а землю сверху плотно утрамбовать руками. Важно, чтобы листья рассады находились на уровне земли — не выше и не ниже;
  6. В конце получившиеся грядки следует полить водой.

Кроме того, для быстрого роста клубника предпочитает супесчаную и суглинистую почву, высокую влажность и грунт с кислотностью в пределах 5,5-6,5.

Как ухаживать за ягодой?

Одна клубничная грядка может плодоносить около четырёх лет. Для того, чтобы как можно сильнее продлить её «жизнь», следует в летний сезон поливать грядки примерно раз в три дня и вовремя вырывать ненужные сорняки. Чтобы полностью избежать их появления, можно постелить грядки агротканью с отверстиями-ячейками.

У кустов нужно также обрезать их «усы» — тонкие и стелющиеся по земле ниточки, которыми клубника размножается. Чаще всего они разрастаются примерно два раза в сезон: в самом его начале и осенью.

В холодное время клубнику следует укрывать спанбондом плотностью 60 г на один квадратный метр.

Ранее редакция Бел.Ру рассказывала, в чём польза и вред ранней клубники, сколько ягода стоит в магазинах и как правильно её выбрать.

Ранняя клубника: в чём её вред и как купить безопасную?
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#Александра Склярова#Общество#Россия#Клубника#Выращивание
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