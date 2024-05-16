Как правильно высадить клубнику, чтобы собирать урожай с весны до осени?

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
От того, какой сорт выбрать, будет зависеть внешний вид ягоды и её вкус. Всего сортов существует больше сотни, однако все их можно разделить на те, которые дают урожай в середине лета, и на те, которые плодоносят «волнами», поэтому клубнику с таких кустов можно собрать и поздней осенью. Для того, чтобы есть домашнюю клубнику весь летний сезон, достаточно посадить на своём участки сорта с разным сроком созревания.
Есть несколько правил, которые помогут подобрать подходящий сорт ягоды:
Можно купить и уже сформированный кустик — саженцы. Всего есть два основных вида: с открытой корневой системой (фриго) и маленькие кустики, выращенные в горшках (кассетная рассада). Второй вид гораздо проще использовать неопытным садоводам.
Высаживать ягоду начинают после наступления тёплой погоды или до заморозков, то есть, в весенний и осенний сезоны. В центральных регионах России клубнику начинают высаживать в конце апреля или в начале мая, так что успеть посадить плодоносящий вкусными ягодами куст ещё можно. Главное, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 8-10 градусов тепла.
Высаживать клубнику можно и в конце мая: в этот период предпочтение стоит отдать ремонтантным сортам — тем, которые созревают «волнами». В данном случае саженцы таких сортов можно выбирать любые, поскольку даже маленький куст за летний сезон может дать хорошую урожайность.
По словам специалистов, важно не дать созреть первым ягодам: когда те уже появились на кустах, но ещё не обрели красный цвет, необходимо их сорвать. Обычно таких ягод вырастает всего две или три штуки. После их срыва активную урожайность стоит ждать примерно через месяц.
Пошаговая инструкция выглядит так:
Кроме того, для быстрого роста клубника предпочитает супесчаную и суглинистую почву, высокую влажность и грунт с кислотностью в пределах 5,5-6,5.
Одна клубничная грядка может плодоносить около четырёх лет. Для того, чтобы как можно сильнее продлить её «жизнь», следует в летний сезон поливать грядки примерно раз в три дня и вовремя вырывать ненужные сорняки. Чтобы полностью избежать их появления, можно постелить грядки агротканью с отверстиями-ячейками.
У кустов нужно также обрезать их «усы» — тонкие и стелющиеся по земле ниточки, которыми клубника размножается. Чаще всего они разрастаются примерно два раза в сезон: в самом его начале и осенью.
В холодное время клубнику следует укрывать спанбондом плотностью 60 г на один квадратный метр.
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