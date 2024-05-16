Как правильно высадить клубнику, чтобы собирать урожай с весны до осени?

От того, какой сорт выбрать, будет зависеть внешний вид ягоды и её вкус. Всего сортов существует больше сотни, однако все их можно разделить на те, которые дают урожай в середине лета, и на те, которые плодоносят «волнами», поэтому клубнику с таких кустов можно собрать и поздней осенью. Для того, чтобы есть домашнюю клубнику весь летний сезон, достаточно посадить на своём участки сорта с разным сроком созревания.